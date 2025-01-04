Россия приветствовала критику ООН в адрес Киева за действия против УПЦ

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что доклад УВКПЧ подчеркнул отсутствие доказательной базы на действия Украины, направленные на роспуск религиозных организаций, включая УПЦ, передает РИА «Новости».

Аскальдович добавил, что даже союзникам Киева становится все сложнее игнорировать происходящие на Украине нарушения в отношении христиан – сторонников канонической православной церкви. Он приветствовал выводы УВКПЧ, подчеркивая, что они отражают многочисленные факты притеснений верующих на Украине. Аскальдович призвал УВКПЧ и другие международные организации жестко реагировать на действия украинских властей и требовать отмены репрессивных законов.

Реакция Украины на доклад ООН также была упомянута послом. Он подчеркнул, что украинское министерство иностранных дел назвало доклад ложным и попыталось переложить ответственность на Россию. Аскальдович подчеркнул, что нарушение прав миллионов верующих и игнорирование международных правовых норм на Украине очевидны каждому здравомыслящему человеку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что время канонической Украинской православной церкви истекло, в ходе представления так называемого плана стойкости в Верховной раде.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что молчание западных стран по поводу захвата собора в Черкассах является негласным одобрением подавления христиан Киевом.