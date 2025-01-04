Трамп предложил Романа Пипко на пост посла в Эстонии

Трамп предложил экс-главу Российско-американского фонда послом в Эстонию

Tекст: Денис Тельманов

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Романа Пипко на должность американского посла в Эстонии, сообщает ТАСС. Он заявил об этом на своей странице в социальной сети Truth Social, подчеркнув значительный опыт Пипко в международных отношениях и его эстонское происхождение.

«Я с радостью объявляю, что выдвигаю Романа Пипко на должность нового посла Соединенных Штатов в Эстонии. Роман родился и вырос в Эстонии, он обладает серьезным опытом работы с правительствами других стран», – написал Трамп.



Ранее Роман Пипко занимал важные должности, представляя интересы США в Европейском банке реконструкции и развития, а также возглавлял Российско-американский фонд предпринимательства. Этот фонд был создан в 1995 году, объединившись с Фондом поддержки российских крупных предприятий и став частью Американского фонда инвестиций в России, который действовал до 2008 года.

Трамп отметил, что Пипко также представлял интересы американских компаний на международной арене, ведя переговоры по вопросам, связанным с проектами в Монголии, Африке, России, Западной Европе и Эстонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил демократов в намерении затянуть утверждение его кандидатов на должности в новой администрации. Йенс Столтенберг был назначен новым сопредседателем влиятельной Бильдербергской группы, что может означать смену стратегии организации. Дональд Трамп выбрал Марка Бернетта в качестве нового посла США в Британии, отметив его заслуги в телепродюсировании.

