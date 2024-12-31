Трамп заявил о препятствиях демократов в утверждении кандидатов в администрации США

Tекст: Мария Иванова

Трамп заявил, что представители Демократической партии намерены затягивать процесс утверждения предложенных им кандидатов на высокопоставленные посты в администрации, сообщает ТАСС. Сенат Конгресса США, который контролируется республиканцами после победы Трампа на выборах 5 ноября, будет утверждать эти кандидатуры.

Трамп написал в социальной сети Truth Social, что демократы в Сенате собираются использовать различные уловки, чтобы отсрочить процесс утверждения многих «отличных кандидатов». Он подчеркнул, что республиканцы не должны допустить таких действий со стороны демократов.

Хотя Трамп не уточнил, какие именно стратегии планируют использовать демократы, его заявление свидетельствует о возможной напряженности в процессе формирования новой администрации.

Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.

Ранее команда Дональда Трампа запретила кандидатам на высшие должности публиковать сообщения в соцсетях без согласования с юридическим советником до утверждения их кандидатур в сенате.

Между тем в отчете Комитета по этике Палаты представителей говорилось, что бывший конгрессмен Мэтт Гетц, кандидатуру которого Дональд Трамп рассматривал на пост главы министерства юстиции, в 2017 году платил 17-летней девушке за секс и с 2017 по 2019 год неоднократно попадался на хранении наркотиков, включая кокаин и экстази.

Между тем 77 лауреатов Нобелевской премии подписали письмо против назначения Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения США из-за его недостаточной квалификации и антивакцинаторских взглядов.



