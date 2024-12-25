Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».2 комментария
Стало известно о назначении Столтенберга сопредседателем Бильдербергской группы
Экс-глава НАТО Столтенберг возглавил Бильдербергскую группу для усиления стратегии
Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг назначен новым сопредседателем влиятельной группы Бильдербергской группы, что может означать смену стратегии организации, известной своей закрытостью и влиянием на формирование мировой политики.
Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг назначен новым сопредседателем влиятельной группы Бильдерберг, сообщает The Guardian.
Группа проводит ежегодную трансатлантическую политическую конференцию, которая часто становилась объектом теорий заговора относительно ее влияния на глобальные события. Назначение Столтенберга, который ранее возглавлял НАТО в течение десяти лет, символизирует укрепление роли группы в стратегии Запада.
Столтенберг впервые участвовал в конференции Бильдерберг в 2002 году и с тех пор неоднократно посещал ее, в том числе выступая с ключевой речью на банкете в Турине в 2018 году. В феврале он также возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Кроме того, он намерен укрепить трансатлантические связи, что может быть непросто с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Несмотря на его политику «Америка прежде всего», у Бильдерберг всегда есть свои люди в различных кругах, что позволяет поддерживать связи с властью независимо от политических изменений.