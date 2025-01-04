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Британские читатели Daily Mail поддержали российского штурмовика Григорьева
Британские читатели Daily Mail восхитились российским штурмовиком Григорьевым
Британские пользователи Daily Mail выразили восхищение мужеством российского штурмовика из Якутии Андрея Григорьева, который победил в схватке с украинским военным.
Читатели популярного британского таблоида Daily Mail выразили восхищение мужеством и отвагой российского штурмовика Андрея Григорьева из Якутии, передает РИА «Новости».
По их мнению, его действия в схватке с украинским военным заслуживают уважения и признания.
«Российский солдат проявил сострадание; он знал, что победил противника, но не добил того сразу. Русский позволил ему уйти с мыслями о матери!», – написал один из читателей.
Другие пользователи также отметили его честь и достоинство.
Пользователь с ником Ghost назвал поступок Григорьева проявлением чести и отваги, а Likeitornot выразил надежду, что российский солдат проживет достойную и мирную жизнь, сохраняя память о встрече с украинским военным. Michelsho оценил схватку как честный поединок.
Напомним, военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев победил в рукопашной схватке на ножах украинского бойца. Бой проходил осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Запись боя вел украинский солдат. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.
Другие украинские солдаты военные ошибочно посчитали Григорьева погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов.