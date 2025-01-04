Британские читатели Daily Mail восхитились российским штурмовиком Григорьевым

Tекст: Алексей Дегтярев

Читатели популярного британского таблоида Daily Mail выразили восхищение мужеством и отвагой российского штурмовика Андрея Григорьева из Якутии, передает РИА «Новости».

По их мнению, его действия в схватке с украинским военным заслуживают уважения и признания.

«Российский солдат проявил сострадание; он знал, что победил противника, но не добил того сразу. Русский позволил ему уйти с мыслями о матери!», – написал один из читателей.

Другие пользователи также отметили его честь и достоинство.

Пользователь с ником Ghost назвал поступок Григорьева проявлением чести и отваги, а Likeitornot выразил надежду, что российский солдат проживет достойную и мирную жизнь, сохраняя память о встрече с украинским военным. Michelsho оценил схватку как честный поединок.

Напомним, военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев победил в рукопашной схватке на ножах украинского бойца. Бой проходил осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Запись боя вел украинский солдат. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

Другие украинские солдаты военные ошибочно посчитали Григорьева погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов.