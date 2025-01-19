Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
Патриарх Кирилл провел литургию в Богоявленском соборе в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел Божественную литургию в Богоявленском кафедральном соборе в Москве в праздник Крещения Господня.
Это событие является важным церковным мероприятием, привлекающим внимание многих верующих, передает РИА «Новости».
Церковный богослужебный круг начинается накануне праздника. Великое водоосвящение, как традиционно в православной церкви, проводится 18 и 19 января.
Напомним, в воскресенье в подмосковной Кубинке у Главного храма Вооруженных сил РФ начались торжественные мероприятия по случаю Крещения, в которых приняли участие военнослужащие и жители Москвы и Подмосковья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве в Крещенский сочельник. Вода из крана может считаться освященной в Крещение, если человек искренне верит и не может посетить церковь, как объяснил иеромонах Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопий (Пащенко).