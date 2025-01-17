Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.3 комментария
Путин сообщил о планах новых энергетических проектов с Ираном
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сообщил о возможности запуска новых совместных проектов в сфере энергетики.
«Мы продолжаем наши крупные проекты, включая проекты в области атомной энергетики», – сказал российский лидер, добавив, что имеются и другие потенциальные проекты в этой области, передает ТАСС.
Путин подчеркнул важность подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, по его мнению, поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономических связей между Москвой и Тегераном. Президент отметил, что, несмотря на приемлемый темп сотрудничества, товарооборот за десять месяцев 2024 года вырос на 15,5%. Этот показатель Путин назвал хорошим.
В пятницу президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле.
Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ранее иранский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.