Путин сообщил о планах новых энергетических проектов с Ираном

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы продолжаем наши крупные проекты, включая проекты в области атомной энергетики», – сказал российский лидер, добавив, что имеются и другие потенциальные проекты в этой области, передает ТАСС.

Путин подчеркнул важность подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, по его мнению, поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономических связей между Москвой и Тегераном. Президент отметил, что, несмотря на приемлемый темп сотрудничества, товарооборот за десять месяцев 2024 года вырос на 15,5%. Этот показатель Путин назвал хорошим.

В пятницу президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле.

Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ранее иранский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.