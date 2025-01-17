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    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    7 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    17 января 2025, 14:37 • Новости дня

    Путин сообщил о планах новых энергетических проектов с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом сообщил о возможности запуска новых совместных проектов в сфере энергетики.

    «Мы продолжаем наши крупные проекты, включая проекты в области атомной энергетики», – сказал российский лидер, добавив, что имеются и другие потенциальные проекты в этой области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул важность подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, по его мнению, поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономических связей между Москвой и Тегераном. Президент отметил, что, несмотря на приемлемый темп сотрудничества, товарооборот за десять месяцев 2024 года вырос на 15,5%. Этот показатель Путин назвал хорошим.

    В пятницу президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Кремле.

    Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию для встречи с Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ранее иранский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, подчеркнув уважение к павшим за Родину.

    16 января 2025, 18:20 • Новости дня
    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США

    Стало известно о возможном визите представителя США на парад Победы в Москве

    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов, пишет Newsweek.

    Американское издание Newsweek сообщило о возможности визита «большого гостя» из Соединенных Штатов на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает «Газета.Ru». Издание предполагает, что такой визит может быть совершен представителем администрации Дональда Трампа.

    В статье отмечается, что президент России Владимир Путин ежегодно приглашает на парад Победы в Москву иностранных гостей. «Российский лидер может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день», – говорится в материале.

    Издание также напоминает, что в 2020 году для участия в праздновании Москву посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен. Он представлял свою страну в тот год, когда президент Трамп под давлением отказался от участия в торжественных мероприятиях в России.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    17 января 2025, 05:12 • Новости дня
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    Ивановские десантники в Часовом Яре за ночь сбили три украинских гексакоптера и уничтожили до взвода пехоты, находясь на расстоянии всего 50 метров от противника, сообщили в Минобороны.

    Снайперская пара ивановских десантников успешно провела операцию по уничтожению украинских беспилотников и пехоты в районе Часового Яра, отмечается в Telegram Минобороны. Перед этим они изучили графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга», которые использовались для сброса боеприпасов и минирования территории.

    «Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга» для сброса боеприпасов и минирования территории огнеупорного комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения тяжелых БПЛА и пехоты ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    После успешного уничтожения трех беспилотников снайперы сменили позицию и нанесли удар по украинской пехоте. Снайпер с позывным Турист отметил, что операция была сложной из-за близости противника – всего в 50 метров. Турист рассказал: «Единственная проблема была в том, что до противника была дистанция 50 метров. Удалось зайти на эту позицию. Работать сложно было, но получилось».

    В какой-то момент Турист открыл огонь из автомата «Вал», что вызвало панику среди противника. По его словам, когда начались штурмовые действия, сопротивление со стороны ВСУ было минимальным.

    Ранее сообщалось, что российский снайпер с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    17 января 2025, 00:28 • Новости дня
    Минобороны рассекретило документы о селекции узников в Освенциме
    Минобороны рассекретило документы о селекции узников в Освенциме
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российское военное ведомство к 80-летию освобождения Варшавы обнародовало документы об отборе немцами узников в концлагере Освенцим, где описываются жестокие методы селекции под руководством доктора Менгель

    В опубликованных материалах приводятся показания бывших узников лагеря, которые описывают ежедневные «медосмотры», сообщает ТАСС.

    «Ежедневно производился «медосмотр». Врач, доктор Менгельс, стоял, насвистывая песенку. Мимо него проходили раздетые заключенные с поднятыми руками, чтобы он мог хорошо видеть их ребра», – говорится в свидетельствах. Узников делили на «годных» и «негодных».

    После такой селекции Менгельс объявлял, что заключенные слишком истощены и направлял их в «дом отдыха», что означало крематорий. Те, кто был признан наиболее слабым, умирали в процессе транспортировки.

    По словам бывших узников концентрационного лагеря, примерно каждые полтора-два месяца нацисты выбирали около двухсот наиболее крепких заключённых и забирали у них столько крови, что после этой процедуры никто не оставался в живых.

    Комплекс лагерей Аушвиц-Биркенау, расположенный в 60 км от Кракова, ежедневно принимал до 10 эшелонов с людьми из разных европейских стран. В каждом эшелоне насчитывалось 40-50 вагонов с 50-100 человек в каждом. Узников делили на категории: часть шла в газовые камеры, часть отправляли на предприятия, третья группа подвергалась медицинским экспериментам, а четвертая включала женщин, предназначенных для личных нужд нацистов.

    В ходе боевых действий, известной как Сандомирско-Силезская операция, стратегическая Висло-Одерская операция привела к освобождению лагеря 27 января войсками 60-й армии 1-го Украинского фронта, освободившей выживших узников.

    До этого Центр общественных связей ФСБ представил архивные документы о преступлениях военных США и Франции против немцев в Берлине в 1945 году. Кроме того, были рассекречены документы о преступлениях нацистской Германии во время оккупации Донбасса.

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    16 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.

    На портале нормативных правовых актов опубликован указ Путина, утвердивший проведение в этом году Года защитника Отечества, передает ТАСС. В указе говорится: «Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества».

    Указом предписано администрации президента сформировать оргкомитет и дирекцию, ответственные за организацию мероприятий тематического года.

    Напомним, Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в декабре на заседании Государственного совета. Прошлой год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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    16 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Bloomberg: Команда Трампа готовит стратегию по санкциям против России

    Bloomberg: Команда Трампа готовит план по санкциям против России для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    По данным Bloomberg, в основе этой стратегии лежат два подхода в зависимости от стадии переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Если будет очевидно, что соглашение близко, США могут ослабить санкции, например, подняв потолок цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель для российской нефтяной отрасли, пишет агентство.

    Второй подход предусматривает ужесточение санкций для увеличения давления на Россию. Это может включать вторичные санкции или меры против судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, говорится в материале.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    17 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа

    Эксперт Шредер назвал выгодным для России сокращение поставок Новрвегией нефти и газа

    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сокращение Норвегией поставок нефти и газа может привести к укреплению позиций России на европейском рынке, создаст условия для более тесного сотрудничества с европейскими странами, сообщил руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.

    Британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората сообщила о предстоящем сокращении поставки королевством нефти и газа, вызванном политикой местных властей, которые выступают за полное прекращение добычи, передает РИА «Новости».

    Руководитель отдела аналитики в области энергетики компании ICIS Андреас Шредер считает, что это знаменует «рассвет для России» в нефтегазовой сфере.

    Шредер заявил в интервью газете, что сокращение добычи в Норвегии может привести к росту цен на газ, усиливая аргументы в пользу открытия трубопроводов для более дешевого российского газа. Это может способствовать более тесному сотрудничеству с Россией и укрепить позиции дружественных России политиков, например, в Словакии и Венгрии. Таким образом, ситуация может создать условия для усиления российского влияния в регионе.

    Сокращение поставок из Норвегии может стать «геополитическим кошмаром» для многих европейских правительств, пишет издание.

    Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Сообщалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

    Газета ВЗГЛЯД также писала, к каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки российского газа полностью остановятся.

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    16 января 2025, 15:42 • Новости дня
    Мишустин рассказал о планах российских компаний строить метро во Вьетнаме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские компании планируют участвовать в строительстве железных дорог и метро в Ханое и Хошимине, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин после визита во Вьетнам.

    Компании из России намерены участвовать в строительстве железных дорог и метро в крупнейших городах Вьетнама – Ханое и Хошимине, передает ТАСС. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании правительства. Премьер-министр отметил, что построение сотрудничества с Вьетнамом также включает поставки отечественных локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.

    «Сегодня у нас есть хорошие возможности кооперации также в сфере тяжелого машиностроения, включая поставки во Вьетнам отечественных локомотивов, грузовых, пассажирских вагонов – для участия наших компаний в сооружении объектов железнодорожной инфраструктуры и метрополитена как в Ханое, так и в Хошимине», – отметил Мишустин.

    Он также сообщил, что будет оказана поддержка совместному предприятию в Дананге по сборке техники российской марки «ГАЗ».

    Напомним, в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом. Ранее он заявил о возможности сотрудничества России и Вьетнама в атомной энергетике.

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    16 января 2025, 16:28 • Новости дня
    Россия и ЦАР подписали меморандум о совместном поиске полезных ископаемых в ЦАР

    Россия и ЦАР подписали меморандум о сотрудничестве в геологии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство природных ресурсов России и Министерство шахт и геологии Центрально-Африканской Республики подписали меморандум о сотрудничестве при изучении недр и поиске полезных ископаемых в ЦАР.

    Документ предполагает сотрудничество в таких областях, как региональное геологическое изучение недр, технологическое освоение минерально-сырьевой базы и организация экспертизы запасов минерального сырья, передает «Интерфакс». Также стороны планируют проводить поисковые, оценочные и разведочные работы на различные полезные ископаемые, а также лабораторно-аналитические исследования.

    В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, которая займется разработкой конкретных предложений для развития двустороннего сотрудничества. Также группа рассмотрит возможность привлечения российских компаний для участия в проектах в области геологоразведки.

    Замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко отметил, что Россия обладает обширным опытом в сфере геологического изучения и поиска перспективных объектов. Он подчеркнул значительные перспективы сотрудничества с государственными и частными компаниями ЦАР в области регионального геологического изучения недр, повышения квалификации специалистов на базе российских институтов, а также организации совместных международных мероприятий.

    Министр шахт и геологии ЦАР Рюфен Бенам Белтунгу отметил, что республика богата твердыми полезными ископаемыми, включая золото, и выразил готовность укреплять сотрудничество с Россией. «Мы видим значительные перспективы в сотрудничестве с Россией в сфере геологоразведки», – подчеркнул он.

    Напомним, накануне президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, в четверг президент России Владимир Путин начал переговоры с ним.

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    16 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин начал переговоры с главой ЦАР в Кремле
    Путин начал переговоры с главой ЦАР в Кремле
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадера.

    «В Кремле начались переговоры Владимира Путина с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном Арканжем Туадера», – сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Открывая встречу, Путин отметил важность укрепления взаимодействия в области безопасности, подчеркнув, что Россия намерена продолжать действовать в этом направлении, как и ранее, передает ТАСС.

    «Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами в таком широком составе эти перспективы и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз», – сказал президент России.

    Накануне президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл в Москву с официальным визитом, где его встретили замглавы МИД Михаил Богданов и посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Туадера встретятся в Кремле для переговоров, которые будут проходить в два этапа.

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    16 января 2025, 19:44 • Новости дня
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа
    @ Susan Walsh/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Россия готова выслушать предложения из Вашингтона о возможных контактах между Путиным и Трампом и конструктивно на них ответить, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская сторона понимает всю ситуацию и ожидает, что рано или поздно сигналы из Вашингтона поступят. «Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить», – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись с комментариями Ушакова была опубликована в Telegram-канале журналиста.

    Ранее Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется.

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    17 января 2025, 10:43 • Новости дня
    Орбан: После окончания конфликта на Украине санкции против России будут выброшены в окно

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия уверена, что после завершения украинского конфликта санкции будут выброшены в окно, а с Россией будет создана новая система отношений без ограничений, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан отметил, что в ближайшем будущем, особенно в 2025 году, мир ожидает новый период, который повлияет на вопросы войны, мира и санкций, передает ТАСС.

    «Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций», – заявил Орбан.

    Премьер Венгрии подчеркнул необходимость продолжения работы в этом направлении, так как лидеры Евросоюза пока не изменили свою позицию и поддерживают продолжение военного конфликта на Украине.

    Несмотря на текущие позиции европейских лидеров, Орбан остается оптимистично настроенным, считая, что в конечном итоге ситуация изменится.

    Ранее выдвинутый Дональдом Трампом на пост министра финансов США Скотт Бессент поддержал необходимость усиления санкций против России.

    Агентство Bloomberg сообщало, что советники Трампа готовят стратегию по санкциям, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер для содействия мирному соглашению между Россией и Украиной.

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    16 января 2025, 22:52 • Новости дня
    Лихачева покинула пост гендиректора Пушкинского музея

    Лихачева покинула пост гендиректора ГМИИ имени Пушкина

    Tекст: Максим Попов

    Елизавета Лихачева подтвердила уход с должности гендиректора музея имени Пушкина, которую она занимала менее двух лет, ее заменит Ольга Галактионова, руководившая «Росизо».

    Елизавета Лихачева подтвердила, что уходит с поста генерального директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, передает ТАСС. На вопрос о своем уходе Лихачева ответила кратко: «Да, это правда». Она занимала эту должность с марта 2023 года, сменив Марину Лошак, возглавлявшую музей с 2013 года.

    Как сообщили источники в музее, Лихачеву сменит Ольга Галактионова, которая ранее руководила Государственным музейно-выставочным центром «Росизо». Официальное представление нового директора коллективу музея состоится 17 января.

    Как отмечает «Коммерсант», Галактионова имеет богатый опыт в области искусства и культуры. Она закончила Российскую академию живописи и театрального искусства, принимала участие в культурных проектах в роли автора и менеджера. В 2009 году Галактионова основала компанию «Галактика», занимавшуюся театральными фестивалями и кинопроизводством.

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    17 января 2025, 10:29 • Новости дня
    Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным

    Президент Ирана прибыл в Россию для подписания стратегического договора

    Президент Ирана прибыл в Москву для встречи с Путиным
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Самолет Пезешкиана совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2. Встречать иранского лидера прибыли министр энергетики России Сергей Цивилев, замглавы МИД Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола МИД Игорь Богдашев, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы Кремля, у президента Ирана запланирована встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что во время встречи лидеры двух стран подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Этот документ призван заменить текущий договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, который был подписан в Москве в 2001 году. Новый договор будет охватывать более широкий спектр вопросов и направлен на укрепление сотрудничества между Россией и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва придает большое значение этому событию.

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    17 января 2025, 05:01 • Новости дня
    В Госдуме назвали рабским соглашение Украины с Британией о столетнем партнерстве

    Депутат Белик обвинил Зеленского в сдаче Украины в колониальное рабство Британии

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Дмитрий Белик обвинил Владимира Зеленского в сдаче Украины в рабство после подписания соглашения о партнерстве с Британией, затрагивающем оборонные и научно-технологические сферы.

    Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик выразил критику в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского за подписание соглашения о «столетнем партнерстве» с британским премьером Киром Стармером. Белик заявил, что данное соглашение фактически ставит Украину в колониальную зависимость от Британии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что «колониальный стиль британских политиков» по-прежнему жив и проявляется в подписанном соглашении, которое, по его словам, дает Британии контроль над Украиной. «Зеленский фактически сдал украинский народ и Украину в колониальное рабство,» – сказал Белик, утверждая, что такие отношения характерны для Британии, которая привыкла «драть с колоний три шкуры».

    Депутат также выразил обеспокоенность тем, что Зеленский активно распродает интересы Украины, и предостерег о последствиях подписания договора с британцами. «Тем более английским джентльменам палец в рот не клади, сразу откусят по локоть,» – добавил Белик, подчеркивая, что именно для этого и подписываются такие договоры с «недалекими правителями».

    До этого сообщалось, что Британия рассматривает возможность размещения военных баз и логистических складов на Украине, чтобы усилить оборонные возможности страны в случае военной угрозы.

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    17 января 2025, 01:12 • Новости дня
    Небензя предсказал крах киевского режима

    Постпред России при ООН заявил о невозможности Киева набрать мобилизованных 18-25 лет

    Tекст: Максим Попов

    Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сомнение в способности Киева набрать достаточно мобилизованных, даже снизив возрастной порог до 18 лет, из-за массового отъезда украинцев этой возрастной категории.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что киевские власти столкнутся с трудностями при наборе мобилизованных даже при снижении возраста призыва с 25 до 18 лет. Как передает РИА «Новости», он подчеркнул, что многие украинцы в этой возрастной группе уже покинули страну.

    На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, Небензя отметил: «Киевский режим бесславно рухнет, как в 2021 году рухнул проамериканский режим в Афганистане. Не замечая возмущений не желающих отправляться в бессмысленную мясорубку простых украинцев в насильственной мобилизации, они [западные страны] сегодня настаивают на том, чтобы просроченный украинский эстрадный артист снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет».

    По словам Небензи, западные страны игнорируют мнение экспертов, утверждающих, что многие мужчины в возрасте от 18 до 25 лет уже уехали из Украины. Он подчеркнул, что данная мера не позволит Киеву собрать необходимое количество мобилизованных на фронт, что делает ее неэффективной.

    До этого российский постпред при ООН назвал несерьезными для Москвы сигналы команды Трампа по Украине.

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