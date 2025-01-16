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Пятерым участникам беспорядков в Махачкале дали до восьми лет колонии
Суд приговорил участников беспорядков в Махачкале к срокам от семи до восьми лет колонии
Пятеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы 2023 года получили сроки лишения свободы от семи до восьми лет в колонии общего режима.
Пятеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили приговоры с лишением свободы сроком от семи до восьми лет, сообщает ТАСС. Эти решения вынесены судом на Ставрополье с учетом позиции государственного обвинителя. Суд учел характер и степень общественной опасности преступлений, а также роль, которую каждый из подсудимых сыграл в этих событиях.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы, произошедшие в 2023 году, вызвали значительное общественное внимание. В ходе судебного разбирательства было установлено, что действия подсудимых представляли серьезную угрозу для общественного порядка и безопасности. Каждый из осужденных будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Изобильненский районный суд Ставрополья вынес приговор пятерым мужчинам за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком от восьми лет шести месяцев до восьми лет восьми месяцев, ранее вынесены приговоры еще троим участникам беспорядков в Махачкале.