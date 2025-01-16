VK Видео обогнал YouTube по числу пользователей в новогодние праздники

VK Видео собрал 41 млн пользователей в день, обогнав YouTube на новогодних праздниках

Tекст: Вера Басилая

Сервис «VK Видео» обогнал YouTube по числу ежедневных пользователей в период новогодних праздников, аудитория российского видеохостинга составила 41 млн человек, тогда как у YouTube – 33 млн человек, передает ТАСС.

Mediascope зафиксировал, что пиковое число пользователей у «VK Видео» пришлось на 8 января и составило 42 млн человек. На третьем месте по популярности среди видеохостингов оказался Rutube.

Интересно, что впервые «VK Видео» обогнал YouTube 22 декабря, когда аудитория составила 40,4 млн пользователей, против 40 млн у американского сервиса. Этот успех подчеркивает растущее значение отечественного видеохостинга в России.

Ранее в декабре использование трафика YouTube сократилось в России до 8,9%, хотя ранее средние значения составляли 40%.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявлял, что значительная часть трафика, потерянного YouTube, перешла на российские видеоплатформы, включая RuTube и VK Видео.