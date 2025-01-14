Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.0 комментариев
Главным исполнительным директором «Лукойла» стал Сергей Кочкуров
«Лукойл» назначил Сергея Кочкурова новым генеральным директором компании
Совет директоров «Лукойла» принял решение назначить Сергея Кочкурова новым главным исполнительным директором компании, заменив Вадима Воробьева, который попал в санкционный список Минфина США на прошлой неделе.
Сергей Кочкуров назначен новым главным исполнительным директором компании «Лукойл», передает ТАСС.
Совет директоров компании принял решение об этом в ходе заседания, одновременно прекратив полномочия предыдущего руководителя, Вадима Воробьева. Это назначение произошло на фоне включения Воробьева в санкционный список Министерства финансов США.