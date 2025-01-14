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Фабрика «Колос» приостановила выпуск печенья «Картошка» после запрета Белоруссии
Кондитерская фабрика «Колос» временно прекратила выпуск печенья «Картошка» для проведения проверки после запрета продукции в Белоруссии из-за превышения уровня консервантов.
Фабрика «Колос» временно остановила производство и реализацию печенья «Картошка», сообщает ТАСС. Причиной приостановки стала проверка, инициированная после запрета этой продукции в Белоруссии. В сообщении компании говорится, что партнеры в Белоруссии проинформировали их о превышении допустимого уровня консервантов в печенье.
В частности, выяснилось, что печенье «Картошка» содержало сорбиновую кислоту (консервант Е200) в объеме 2,40 г/кг, что в 1,2 раза выше допустимого уровня, установленного техрегламентами Таможенного союза. Это стало основанием для включения продукции в реестр опасной продукции Госстандарта Белоруссии.
«ООО ПТК «Колос» проинформирована белорусскими партнерами о сложившейся ситуации. Выпуск и реализация печенья сдобного «Картошка» приостановлены. На производстве проводится проверка до выяснения всех обстоятельств», – говорится в официальном заявлении компании.
Напомним, накануне в Белоруссии ввели запрет на продажу печенья «Орешек» и «Картошка» из России из-за несоответствия техническим регламентам. До этого в стране запретили продажу российской гречки «Фермер» из-за несоответствия нормам варки, так как она была включена в реестр опасной продукции из-за длительного процесса приготовления.