Депутат назвала преимущества платных дорог внутри Москвы

Депутат Цветкова: Платные трассы позволяют планировать время поездки

Tекст: Ольга Иванова

Как передает «Аргументы и факты», депутат Московской городской думы Сабина Цветкова высказала мнение о работе платных внутригородских трасс в столице. Цветкова отметила, что такие дороги помогают жителям Москвы более точно прогнозировать время в пути, что особенно важно в условиях плотного городского трафика.

Цветкова подчеркнула, что внедрение платных дорог не следует расценивать как дополнительную финансовую нагрузку, а, напротив, как возможность уверенно планировать свои поездки и избежать задержек. «Я вижу для себя преимущество в платных дорогах внутри города в том, что мне, как и многим москвичам, часто нужно много перемещаться по городу по работе в сжатые сроки», – заявила Цветкова, добавив, что такие дороги, как проспект Багратиона, позволяют эффективно экономить время.

Эксперт отметила, что власти Москвы делают много для создания комфортных условий для жителей города, в том числе для автовладельцев. Она отметила, что время является единственным невозвратным ресурсом и его экономия становится важной задачей для многих горожан. По ее мнению, платные трассы дают возможность уверенности в своевременном прибытии в нужное место.

За последние 13 лет в Москве было построено более 1,4 тыс. дорог и свыше 450 искусственных сооружений, таких как мосты, эстакады и тоннели. Среди ключевых объектов – Московский скоростной диаметр, проспект Багратиона и Северо-Западная хорда. Эти инфраструктурные проекты, по мнению Цветковой, играют важную роль в улучшении транспортной доступности и удобства для москвичей.