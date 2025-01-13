Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.0 комментариев
Пожар на предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА локализован
Возгорание, возникшее на предприятии в Энгельсе после атаки дронов, было локализовано, однако небольшие очаги открытого огня продолжают периодически появляться и устраняются пожарными службами, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале , что пожар был локализован, но на месте продолжают возникать небольшие очаги открытого горения, которые оперативно устраняются пожарными службами.
Губернатор Саратовской области сообщил, что специалисты контролируют ситуацию. По его словам, угрозы масштабного распространения огня нет. Пожарные службы продолжают работать на месте происшествия, и будут оставаться там до полного устранения всех возгораний.
Ранее в Энгельсе Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов и пожара на промышленном предприятии, в результате которого погибли два сотрудника пожарной службы, а один был госпитализирован.
Напомним, в Энгельсе попали обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов на промышленный объект.