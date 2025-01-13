Пожар на предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА локализован

Tекст: Вера Басилая

Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале , что пожар был локализован, но на месте продолжают возникать небольшие очаги открытого горения, которые оперативно устраняются пожарными службами.

Губернатор Саратовской области сообщил, что специалисты контролируют ситуацию. По его словам, угрозы масштабного распространения огня нет. Пожарные службы продолжают работать на месте происшествия, и будут оставаться там до полного устранения всех возгораний.

Ранее в Энгельсе Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов и пожара на промышленном предприятии, в результате которого погибли два сотрудника пожарной службы, а один был госпитализирован.

Напомним, в Энгельсе попали обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов на промышленный объект.