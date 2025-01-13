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Маск обвинил британского премьера во вмешательстве в выборы США
Маск обвинил премьер-министра Британии Стармера в попытке подорвать президентские выборы в США
Американский предприниматель Илон Маск публично обвинил премьер-министра Британии Кира Стармера в отправке агентов в США для подрыва президентских выборов, а также призвал к его отставке и суду за предполагаемое соучастие в преступлениях.
Маск заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправил агентов в США с целью подорвать президентские выборы, передает ТАСС.
Кроме того, Маск требует отставки Стармера и его привлечения к суду, обвиняя его в соучастии в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних девочек, которые происходили на севере Англии.
Заявления Маска вызвали широкий резонанс как в британских, так и в американских политических кругах, что усиливает напряжение между двумя странами. Эксперты считают, что подобные обвинения могут повлиять на международные отношения и внутреннюю политику обеих стран.
Как отмечала The Financial Times, американский миллиардер Илон Маск обсуждал возможность смещения Кира Стармера с поста премьера Британии, планируя поддержать правые политические движения.
На фоне скандала вокруг обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований Маск назвал премьера Великобритании «злом».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Илон Маск внезапно стал влиятельным участником европейской политики.