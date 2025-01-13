Маск обвинил премьер-министра Британии Стармера в попытке подорвать президентские выборы в США

Tекст: Мария Иванова

Маск заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправил агентов в США с целью подорвать президентские выборы, передает ТАСС.

Кроме того, Маск требует отставки Стармера и его привлечения к суду, обвиняя его в соучастии в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних девочек, которые происходили на севере Англии.

Заявления Маска вызвали широкий резонанс как в британских, так и в американских политических кругах, что усиливает напряжение между двумя странами. Эксперты считают, что подобные обвинения могут повлиять на международные отношения и внутреннюю политику обеих стран.

Как отмечала The Financial Times, американский миллиардер Илон Маск обсуждал возможность смещения Кира Стармера с поста премьера Британии, планируя поддержать правые политические движения.

На фоне скандала вокруг обвинений британских властей в сокрытии массовых изнасилований Маск назвал премьера Великобритании «злом».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер Илон Маск внезапно стал влиятельным участником европейской политики.