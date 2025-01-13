Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.0 комментариев
В Крыму оценили позицию Трампа о нереалистичности «возврата» Крыма Украине
Глава Крымской межнациональной миссии Смирнов назвал позицию Трампа по Украине последовательной и заслуживающей внимания
Позиция избранного президента США Дональда Трампа о нереалистичности «возврата» Крыма Украине соответствует его ранее высказанным взглядам и может способствовать стабилизации ситуации в регионе, заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Заур Смирнов заявил, что позиция Трампа о нереалистичности «вытеснения» России со всех бывших территорий Украины является последовательной и заслуживает особого внимания, передает РИА «Новости».
По словам Смирнова, важно, чтобы прекращение огня на Украине не стало временной мерой, которая позволит Киеву и его союзникам наращивать силы для дальнейшей агрессии против России. Он подчеркнул, что внеблоковый статус Украины, ее демилитаризация и денацификация будут самой надежной гарантией для достижения стабильного мира на Европейском континенте.
Смирнов добавил, что вопрос российского статуса Крыма, Новороссии и Донбасса не может быть предметом торга, так как жители этих регионов единогласно поддержали воссоединение с Россией на всенародных референдумах. Он выразил надежду, что подход Трампа поможет стабилизировать обстановку и предотвратить новые конфликты.
Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп считает нереалистичным «вытеснение» России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма.
Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма. Также Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО».
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал здравомыслящей позицию Трампа по Крыму и Украине.