Глава Крымской межнациональной миссии Смирнов назвал позицию Трампа по Украине последовательной и заслуживающей внимания

Tекст: Вера Басилая

Заур Смирнов заявил, что позиция Трампа о нереалистичности «вытеснения» России со всех бывших территорий Украины является последовательной и заслуживает особого внимания, передает РИА «Новости».

По словам Смирнова, важно, чтобы прекращение огня на Украине не стало временной мерой, которая позволит Киеву и его союзникам наращивать силы для дальнейшей агрессии против России. Он подчеркнул, что внеблоковый статус Украины, ее демилитаризация и денацификация будут самой надежной гарантией для достижения стабильного мира на Европейском континенте.

Смирнов добавил, что вопрос российского статуса Крыма, Новороссии и Донбасса не может быть предметом торга, так как жители этих регионов единогласно поддержали воссоединение с Россией на всенародных референдумах. Он выразил надежду, что подход Трампа поможет стабилизировать обстановку и предотвратить новые конфликты.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп считает нереалистичным «вытеснение» России со всех бывших территорий Украины, в том числе Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие у страны сил для возвращения Донбасса и Крыма. Также Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО».

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал здравомыслящей позицию Трампа по Крыму и Украине.