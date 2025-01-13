Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.17 комментариев
Силы ПВО и РЭБ сбили дроны под Воронежем
ПВО и РЭБ уничтожили несколько беспилотников в пригороде Воронежа без пострадавших
В пригороде Воронежа силы ПВО и РЭБ успешно обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, предотвращая возможные атаки, сообщил губернатор Александр Гусев.
По словам Гусева, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, что требует повышенного внимания и готовности, отметил глава региона в своем Telegram.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области.