Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.5 комментариев
Володин прокомментировал возможный запрет видеоигр
Володин заявил о планах оградить детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 71% участников опроса поддержали ограничение детей от деструктивного контента в видеоиграх и интернете, подчеркнув, что полного запрета игр не будет.
Володин прокомментировал в своем Telegram-канале результаты проведенного им опроса. По его словам, большинство участников (71%) высказались за ограждение детей от деструктивного контента в видеоиграх, содержащего сюжеты с насилием и агрессией, а также против навязывания чуждых ценностей. Володин подчеркнул, что речь не идет о полном запрете видеоигр, несмотря на заявления ряда СМИ.
Он напомнил о нескольких случаях нападений учащихся на школьников и учителей, которые, по его словам, были спровоцированы видеоиграми. «Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире», – написал Володин. Спикер отметил, что планируется привлечение к обсуждению законопроекта родителей, учителей, экспертов и представителей отрасли.
Володин подчеркнул, что решение должно быть сбалансированным и направлено на защиту детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, включая пропаганду запрещенной информации, такой как совершение преступлений, смена пола, употребление наркотиков и ЛГБТ-тематика. Он также отметил необходимость разработки отечественного контента как важного вопроса для решения.
В четверг Володин заявил, что Госдума намерена в январе рассмотреть законопроект по защите детей от деструктивного контента в видеоиграх и других источниках, учитывая обращения граждан о пропаганде чуждых ценностей.
Ранее эксперты обсудили защиту детей от деструктивного влияния в Сети.