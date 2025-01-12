Володин прокомментировал возможный запрет видеоигр

Володин заявил о планах оградить детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх

Tекст: Дарья Григоренко

Володин прокомментировал в своем Telegram-канале результаты проведенного им опроса. По его словам, большинство участников (71%) высказались за ограждение детей от деструктивного контента в видеоиграх, содержащего сюжеты с насилием и агрессией, а также против навязывания чуждых ценностей. Володин подчеркнул, что речь не идет о полном запрете видеоигр, несмотря на заявления ряда СМИ.

Он напомнил о нескольких случаях нападений учащихся на школьников и учителей, которые, по его словам, были спровоцированы видеоиграми. «Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире», – написал Володин. Спикер отметил, что планируется привлечение к обсуждению законопроекта родителей, учителей, экспертов и представителей отрасли.

Володин подчеркнул, что решение должно быть сбалансированным и направлено на защиту детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, включая пропаганду запрещенной информации, такой как совершение преступлений, смена пола, употребление наркотиков и ЛГБТ-тематика. Он также отметил необходимость разработки отечественного контента как важного вопроса для решения.

В четверг Володин заявил, что Госдума намерена в январе рассмотреть законопроект по защите детей от деструктивного контента в видеоиграх и других источниках, учитывая обращения граждан о пропаганде чуждых ценностей.

Ранее эксперты обсудили защиту детей от деструктивного влияния в Сети.