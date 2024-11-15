Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.3 комментария
Эксперты обсудили защиту детей от деструктивного влияния в Сети
На III Национальном Форуме «Здоровье и безопасность детей» эксперты обсудили защиту детей от деструктивного влияния в интернете, уделив внимание вопросу регулирования блогосферы и продвижения конструктивного контента.
В Москве на базе МИА «Россия сегодня» состоялся III Национальный Форум «Здоровье и безопасность детей». В рамках мероприятия эксперты обсудили влияние деструктивного контента на детей и способы противодействия информационной агрессии, направленной на подрастающее поколение.
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов отметил, что Россия планирует войти в 2025 год с новыми национальными проектами, которые будут охватывать все аспекты жизни детей, начиная с их рождения и заканчивая трудоустройством. Он подчеркнул важность завершения и реализации проектов в установленные сроки.
Исполнительный директор «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина призвала к быстрым и комплексным действиям для регулирования блогосферы, где, по ее словам, негативные примеры приводят к серьезным последствиям для детей. Она подчеркнула важность последовательных действий государства в этом направлении.
На сессии «Образ героев в противостоянии деструктивному влиянию социальных сетей» обсуждалась необходимость создания положительных образов, отражающих российский культурный код. Эксперты предложили использовать образы героев, врачей и спасателей как пример для подражания в условиях когнитивной войны.
Первый зампред комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов отметил, что современные дети – одна из приоритетных целей информационной войны, и призвал к разработке стратегий для защиты их от деструктивного контента.
Общественный деятель и правозащитник, председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков подчеркнул опасность западных онлайн-площадок, которые становятся антироссийскими инфосилами, и рекомендовал переход на российские платформы для обеспечения безопасности.