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Юристы президента Южной Кореи посетили антикоррупционное управление
Юристы Юн Сок Еля передали документы в антикоррупционное управление
Адвокаты президента Южной Кореи Юн Сок Еля посетили управление антикоррупционных расследований, чтобы провести консультации и передать документы для защиты интересов главы государства от возможного ареста.
Юристы президента Республики Корея Юн Сок Еля посетили Управление антикоррупционных расследований, передает ТАСС. Они передали документы о назначении своих полномочий для защиты интересов главы государства, сообщил представитель ведомства.
Во время встречи со следователями юристы подчеркнули необходимость консультаций, чтобы предотвратить возможные конфликты между полицией и президентской охраной. Они также заявили, что арест Юн Сок Еля по статье о превышении должностных полномочий невозможен.
Южнокорейские законы допускают уголовное преследование действующего президента лишь в случаях мятежа и государственной измены. Юн Сок Ель подозревается в организации мятежа, а его полномочия были приостановлены после импичмента в парламенте 14 декабря до решения Конституционного суда.
СМИ Южной Кореи предполагают, что полиция и антикоррупционное управление могут предпринять попытку ареста президента на следующей неделе. Сообщается, что выдан новый ордер на арест, который действует до праздников в честь Нового года по лунному календарю, выпадающих на 29 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейские власти потребовали содействия в аресте президента Юн Сок Еля, однако правоохранительные органы Южной Кореи приостановили этот процесс, а полиции Южной Кореи было делегировано право на арест главы государства.