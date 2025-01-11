Умер народный артист Удмуртии Валерий Демин

Tекст: Мария Иванова

Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице во «ВКонтанкте» сообщил, что 10 января ушел из жизни Валерий Иванович Демин, Народный артист Удмуртской Республики и Заслуженный артист Российской Федерации.

Валерий Демин более 40 лет посвятил сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского. Его карьера началась еще в 1968 году, когда он стал частью труппы Государственного музыкального театра УАССР.

Демин родился в Оренбургской области и окончил курс музыкальной комедии Ленинградского училища при консерватории. В 70-80-х годах артист блистал в классических опереттах и музыкальных комедиях, таких как «Веселая вдова», «Королева чардаша», и других. С 1990-х, когда театр изменил свой статус, его репертуар пополнился классическими оперными ролями, такими как Альфред в «Травиате» и Герман в «Пиковой даме».

Артист был известен своей преданностью искусству и был настоящим любимцем публики благодаря своему мастерству и таланту. Его коллеги и зрители высоко ценили его вклад в театральное искусство. Министерство культуры Удмуртии выразило искренние соболезнования семье и близким Валерия Ивановича, отметив, что его светлый образ навсегда останется в сердцах людей.

Гражданская панихида по Валерию Демину пройдет 14 января в 10.00 в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики. В 11.00 состоится отпевание.

В субботу также стало известно, что заслуженный артист России Михаил Левченко умер после госпитализации и долгой болезни в 72 года.