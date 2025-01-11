Умер актер из «Слова пацана» Михаил Левченко

Заслуженный артист России Михаил Левченко умер после госпитализации и долгой болезни в 72 года

Tекст: Ольга Иванова

После продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Михаил Левченко, сообщает 76.ru. По данным Камерного театра Ярославля, где он работал, актеру было 72 года. В последние годы он тяжело болел и недавно был госпитализирован.

Левченко родился в 1952 году в Тюмени и окончил театральный курс при Тюменском драматическом театре. Его карьера началась в драматическом театре в Советске Калининградской области, а затем он работал в Калужском драматическом театре, ярославском ТЮЗе и академическом театре имени Волкова.

На счету Михаила Левченко десятки ролей в кино и сериалах, такие как: «Напарники», «Переговорщик», «Доченьки», «Обитель», «Чужая стая», «Покопайтесь в моей памяти», «Уцелевшие», «Ростов», «Морской патруль» и «Мосгаз». Его последней работой стало эпизодическое появление в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».