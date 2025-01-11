«Ветераны России» потребовали запретить кинопародии на праздники

«Ветераны России» призвали запретить пародии на советские фильмы и скандальных артистов в праздники

Tекст: Мария Иванова

«Ветераны России» выступили с инициативой запретить показывать на телевидении в праздничные дни пародийные ремейки советских фильмов и выступления скандальных артистов. Как сообщает ТАСС, глава движения Ильдар Резяпов обратился с соответствующим заявлением к президенту Владимиру Путину.

В своем обращении Резяпов отметил, что подобные пародии разрушают атмосферу новогоднего праздника. Также он выразил недовольство рядом исполнителей, которые, по его мнению, противопоставляют себя текущей реальности, в которой живет страна, особенно в период специальной военной операции.

«Мы считаем, что Новый год – это в первую очередь домашний, семейный праздник, поэтому нам и нашим родным и близким в новогодние и праздничные дни важно видеть теплые, искренние, радостные и трогательные сюжеты, наполняющие сердца гордостью за свою страну и силой для защиты Родины и победы над врагом», – заявил Резяпов в своем обращении.

Ранее общероссийское движение «Ветераны России» предложило актеру Стивену Сигалу принять участие в СВО в составе добровольческого формирования Вооруженных сил РФ, а до этого направило запросы в правоохранительные органы с просьбой проверить певца Ивана Минаева (Xolidayboy) на ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и возможное финансирование ВСУ.