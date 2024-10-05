Певца Xolidayboy обвинили в ЛГБТ-пропаганде и поддержке ВСУ

Большую российскую энциклопедию решили ликвидировать

Правительство начало ликвидацию АНО «Большая российская энциклопедия» с передачей данных «Рувики»

Правительство России приняло решение о ликвидации Автономной некоммерческой организации (АНО) «Большая российская энциклопедия» (БРЭ), сообщает РБК. Материалы энциклопедии будут переданы интернет-энциклопедии «Рувики», что, по словам источников, усилит позиции последней на рынке. Сайт «Рувики» начал свою работу в июне 2023 года и к октябрю 2024 года разместил более 2 млн статей на русском языке.

АНО «БРЭ» за время своей работы подготовила 98 тыс. статей, из которых только половина была опубликована на портале. Источники утверждают, что статьи энциклопедии имеют научную верификацию, что делает их востребованными среди других российских компаний. В связи с этим, к материалам энциклопедии проявляют интерес различные организации.

В ближайшее время правительство планирует выделить АНО «БРЭ» финансирование для погашения задолженности перед сотрудниками. Задолженность образовалась в связи с несвоевременными действиями руководства по приведению расходов в соответствие с финансированием. Проблемы с финансированием начались весной: сотрудники не получали зарплату с декабря прошлого года.

Большая российская энциклопедия была создана на базе Большой советской энциклопедии в 2019 году. Портал энциклопедии поддерживался Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а его статьи индексировались в Российском индексе научного цитирования. В июне текущего года сайт энциклопедии перестал обновляться, что стало еще одним сигналом о финансовых проблемах организации.

В совет портала входили высокопоставленные лица, такие как вице-премьер Дмитрий Чернышенко и президент Российской академии наук Геннадий Красников. Кроме того, в президиуме научно-редакционной коллегии состояли ректор МГУ Виктор Садовничий, директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов и другие известные ученые.

Ранее проект «Рувики» и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве, что позволит обеспечить пользователей сети более достоверной информацией и уникальными документами.