Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Певца Xolidayboy обвинили в ЛГБТ-пропаганде и поддержке ВСУ
«Ветераны России» попросили проверить певца Xolidayboy на ЛГБТ-пропаганду и финансирование ВСУ
Общероссийское движение «Ветераны России» направило запросы в правоохранительные органы с просьбой проверить певца Ивана Минаева ( Xolidayboy) на ЛГБТ-пропаганду( признано экстремистским и запрещено в России) и возможное финансирование ВСУ.
«Ветераны России» направило письма главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру юстиции Константину Чуйченко, передает РИА «Новости».
Активисты выражают возмущение тем, что концерты Xolidayboy планируются в ряде городов страны. По их мнению, такие мероприятия подрывают культурные устои и оказывают негативное влияние на молодежь, формируя искаженные идеалы. Ветераны считают, что творчество Xolidayboy демонстрирует методы западного шоу-бизнеса для распространения ЛГБТ-нарратива(движение признано экстремистским и запрещено в России).
«Прошу вас проверить творчество певца и тиктокера Xolidayboy на предмет ЛГБТ*-пропаганды, а также источники доходов исполнителя на предмет возможного иностранного финансирования и поддержки ВСУ», следует из обращения к Бастрыкину председателя движения Ильдара Резяпова. Такие же обращения были направлены к Колокольцеву и Чуйченко.
Резяпов просит от министра юстиции в случае обнаружения нарушений присвоить Минаеву статус иностранного агента.
Ранее в России предложили заблокировать мессенджер Discord из-за распространения ЛГБТ-пропаганды.