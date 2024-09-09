Слуцкий объявил об успехах ЛДПР на выборах

Слуцкий: ЛДПР – вторая политическая сила в стране

Tекст: Валерия Городецкая

«ЛДПР – вторая политическая сила в стране, которой верят люди. Именно поэтому нам доверили свои голоса больше избирателей, чем другим оппозиционным партиям. Жириновский всегда говорил, время ЛДПР наступит. Мы действуем по его заветам», – заявил Слуцкий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что ЛДПР увеличила результат на выборах в органы местного самоуправления. «В 2019 году ЛДПР получила 663 мандата, а в 2024-м уже больше тысячи. Среди них два участника СВО», – сообщил Слуцкий.

Кроме того, на выборах глав субъектов в Петербурге, Челябинской, Кемеровской, Калининградской, Курганской, Липецкой областях, а также в Забайкальском крае и Республике Алтай кандидаты от ЛДПР заняли вторые места, отметил политик.

Всего партия выдвинула 11 тыс. кандидатов, что стало «самым большим количеством кандидатов из оппозиционных партий на выборы всех уровней», обойдя в полтора раза КПРФ, в два – «Справедливую Россию» и в три – «Новых людей», заявил Слуцкий.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, подводя предварительные результаты выборов, сообщила, что в этом году явка на выборы в единый день голосования была выше, чем в предыдущие годы.