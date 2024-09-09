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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    0 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

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    9 сентября 2024, 18:07 • Новости дня

    Слуцкий объявил об успехах ЛДПР на выборах

    Слуцкий: ЛДПР – вторая политическая сила в стране

    Tекст: Валерия Городецкая

    ЛДПР стала второй политической силой в России по результатам прошедших выборов, заявил председатель партии Леонид Слуцкий на пресс-конференции по итогам участия кандидатов от ЛДПР в выборных кампаниях различного уровня в ЕДГ-2024.

    «ЛДПР – вторая политическая сила в стране, которой верят люди. Именно поэтому нам доверили свои голоса больше избирателей, чем другим оппозиционным партиям. Жириновский всегда говорил, время ЛДПР наступит. Мы действуем по его заветам», – заявил Слуцкий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Он отметил, что ЛДПР увеличила результат на выборах в органы местного самоуправления. «В 2019 году ЛДПР получила 663 мандата, а в 2024-м уже больше тысячи. Среди них два участника СВО», – сообщил Слуцкий.

    Кроме того, на выборах глав субъектов в Петербурге, Челябинской, Кемеровской, Калининградской, Курганской, Липецкой областях, а также в Забайкальском крае и Республике Алтай кандидаты от ЛДПР заняли вторые места, отметил политик.

    Всего партия выдвинула 11 тыс. кандидатов, что стало «самым большим количеством кандидатов из оппозиционных партий на выборы всех уровней», обойдя в полтора раза КПРФ, в два – «Справедливую Россию» и в три – «Новых людей», заявил Слуцкий.

    Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, подводя предварительные результаты выборов, сообщила, что в этом году явка на выборы в единый день голосования была выше, чем в предыдущие годы.

    8 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Умер телеведущий Александр Масляков
    Умер телеведущий Александр Масляков
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер на 83-м году жизни.

    О смерти Маслякова сообщается в официальном канале «Клуба веселых и находчивых» (КВН) в Telegram.

    «С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», – говорится в сообщении.

    За годы своей жизни Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.

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    8 сентября 2024, 21:45 • Новости дня
    Бывшие игроки КВН отреагировали на смерть Маслякова

    Светлаков, Галустян и Воля выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

    Бывшие игроки КВН отреагировали на смерть Маслякова
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Александр Масляков был «планетой», вокруг которой вращались участники КВН, написал актер и юморист Сергей Светлаков, комментируя смерть телеведущего.

    «Большая утрата… Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память», – написал Светлаков в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Бывший игрок КВН Михаил Галустян в соцсетях поблагодарил Маслякова за все, что он сделал для КВН и для него лично. «Александр Васильевич, спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора, я вас всегда любил и буду любить», – написал он.

    Телеведущий Павел Воля выразил Маслякову благодарность «за юность и за путевку в жизнь».

    Среди выходцев из КВН смерть Маслякова прокомментировали также Гарик Харламов, Айдар Гараев, Максим Киселев, Иван Абрамов и другие.

    Ранее смерть Маслякова прокомментировали гендиректор Первого канала Константин Эрнст и режиссер Юлий Гусман.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    8 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова

    Эрнст: Смерть Маслякова стала горькой утратой для всей России

    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Александр Масляков был одним из тех, кто формировал историю телевидения, он открыл дорогу в эту сферу десяткам талантливых людей, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

    Эрнст назвал смерть Маслякова горькой и невосполнимой утратой как для Первого канала, так и для России в целом, передает ТАСС.

    «Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым, – сказал он. – И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный».

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни.

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    8 сентября 2024, 22:12 • Новости дня
    Явка на федеральной платформе дистанционного голосования составила 90%
    Явка на федеральной платформе дистанционного голосования составила 90%
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, отметив, что это высокая явка.

    «Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что <…> избиратели <...> осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90% – высокая явка», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

    Напомним, МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов в России. Руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов указывал, что избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.

    Сообщалось, что хакеры предприняли 222 попытки DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, Департамента информационных технологий Москвы и системы дистанционного электронного голосования в период проведения выборов.

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    8 сентября 2024, 21:35 • Новости дня
    Гусман: Семья продолжит дело Маслякова
    Гусман: Семья продолжит дело Маслякова
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Александр Масляков был великим человеком, его потеря невообразима и незаменима, заявил режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман.

    Гусман долгие годы был бессменным членом жюри игр КВН. «Почти 60 лет я был частью этой замечательной истории под названием КВН и частью жизни, надеюсь, и судьбы Александра Васильевича», – приводит его слова ТАСС.

    Гусман назвал Маслякова «великим человеком, великим художником, великим создателем программ, не только КВН». Режиссер уверен, что дело Маслякова будет продолжено его семьей.

    «Большое и доброе сердце Александра Маслякова, я думаю, продолжает биться и будет биться много лет, пока существует КВН, – сказал он. – Эта потеря невообразима и незаменима. Но все сделанное им никуда не пропадет. Жизнь у всех людей конечна».

    По словам Гусмана, мало кому из великих художников «удается оставить о себе память на века». Однако Гусман выразил уверенность в том, что «память, любовь и уважение» к Маслякову сохранятся, «пробившись сквозь слезы сегодняшнего дня».

    «Сегодня можно только сказать слова глубоко соболезнования Светлане Анатольевне, его супруги, его сыну Саше, всей его семье, и всем его близким и родным, мы это потому что нас миллионы…» – приводит его слова РИА «Новости».

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для всей России.

    Соболезнования в связи со смертью Маслякова выразили многие выходцы из КВН, в том числе Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Павел Воля, а также Академия Российского телевидения. Галустян при этом отметил, что большое количество выходцев из КВН сейчас занимают лидирующие позиции на российском телевидении, в кино и шоу-бизнесе.

    Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске (Екатеринбурге). Работал на ТВ с 1964 года, вел ряд передач, включая «Клуб веселых и находчивых», «Алло, мы ищем таланты!» и «Веселые ребята». Позднее Масляков возглавил КВН, а также телевизионное творческое объединение «АМиК», которое производит эту программу. Масляков является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получил звание заслуженного деятеля искусств России, а также другие награды.

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    9 сентября 2024, 04:11 • Новости дня
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    @ Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Смирнов, который сейчас временно исполняет обязанности главы Курской области, одержал победу на выборах губернатора региона, свидетельствуют данные ЦИК.

    Обработано 100% протоколов. Смирнов получил поддержку 65,28% избирателей, передает ТАСС.

    Алексей Бобовников (КПРФ) набрал 13,53% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,72%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 11,81%.

    Напомним, политтехнолог Петр Быстров указал, что Курская область стала ярчайшим примером консолидации общества, в регионе зафиксирована «самая высокая за всю историю явка на голосовании».

    Зампред ЦИК России Николай Булаев подчеркнул роль МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области.

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    9 сентября 2024, 02:56 • Новости дня
    «Единая Россия» победила на выборах в Мосгордуму и заксобрание Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах в Мосгордуму и законодательное собрание Севастополя обработано 100% протоколов. Победу и в Москве, и в Севастополе одержала «Единая Россия».

    В Мосгордуме ЕР получает 38 мандатов, еще три достались КПРФ, по одному получили «Новые люди» и «Справедливая Россия – За правду». Кроме того, два мандата – за самовыдвиженцами, передает ТАСС.

    На выборах депутатов законодательного собрания Севастополя за ЕР проголосовали 71,61% избирателей. Второе место заняли «Новые люди» с 6,98% голосов, третье – ЛДПР с 6,87%. КПРФ получила 5,79%, «Справедливая Россия – За правду» – 4,13%. «Коммунисты России» набрали 3,46%, передает РИА «Новости».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов.

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    8 сентября 2024, 23:30 • Новости дня
    Названы преимущества российской избирательной системы перед зарубежными

    Депутат Гусев: Явка избирателей во всем мире падает, а в России растет

    Названы преимущества российской избирательной системы перед зарубежными
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У российской избирательной системы есть ряд преимуществ, одно из них – это возможность отдать свой голос в разных форматах, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Дмитрий Гусев. По его словам, ЕДГ-2024 показал устойчивость системы выборов в России к любым нападкам.

    «Преимущества и удобства нашей избирательной системы по сравнению с зарубежными очевидны», – сказал Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду».

    «Во-первых, россияне голосуют три дня. Во-вторых, каждый человек может выбрать удобный для него способ: через телефон или компьютер на портале ДЭГ, на участках при помощи терминалов электронного голосования или воспользовавшись бумажным бюллетенем», – детализировал он.

    «Все это стало возможным по нескольким причинам. Сначала в сторону изменений нас подвинула пандемия. Теперь же необходимо обеспечить безопасность избирателей в связи с СВО, – добавил собеседник. – Мы с нашими технологиями и подходом опередили развитие всех избирательных систем в мире на 5-7 лет».

    Более того, российская система продемонстрировала устойчивость к любым нападкам. «Наши противники потратили огромные средства на информационную дискредитацию, на DDoS-атаки. Но система выстояла», – акцентировал парламентарий.

    Гусев также отметил высокую явку на региональных выборах: «Так, в Москве показатель составил более 40%, что почти вдвое больше обычных показателей. Под огромным давлением находится Курская область, однако в регионе фиксируют одну из самых высоких явок по стране».

    «Примечательно, что во всем мире явка снижается, а в России – растет. Все дело в том, что у нас появляются новые форматы голосования, развивается наша избирательная система», – считает депутат.

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. В регионах страны закрылись избирательные участки, и первые промежуточные результаты уже стали появляться на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

    Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%. «Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что избиратели осознанно идут на это. 90% – высокая явка», – цитирует ТАСС председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

    Глава ЦИК также объяснила рост явки в целом по стране. «Мы предложили многодневное голосование, наши избиратели это очень поддержали, потому что они в большей степени могут планировать свое время. На это работает и то, что мы разработали разные виды голосования… И, конечно, же основа основ – «Мобильный избиратель», который позволяет человеку не быть привязанным к конкретному участку», – уточнила она.

    Нарушения, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не выявлены, заявил Дмитрий Дацко, замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России.

    Эксперты также отмечают: избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.

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    9 сентября 2024, 00:10 • Новости дня
    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур

    Минченко: Высокая явка равносильна поддержке курса президента России

    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Действующие главы регионов, идущие на второй срок, смогли представить избирателям уже реализованные проекты, а врио оперативно добились расположения граждан и начали решать их проблемы. Именно поэтому выборы глав регионов прошли в один тур, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Высокая явка на выборах равносильна поддержке курса президента России и консолидации вокруг власти в ситуации внешней агрессии», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Примечательно и то, что голосование по выборам глав регионов прошло в один тур.

    Этому способствовало несколько факторов. «У действующих глав регионов, которые идут на второй срок, имеется серьезный задел. Им было, что показать в рамках уже реализованных задач и проектов. Например, у Игоря Артамонова в Липецкой области лучшая в стране система социального патронажа с использованием цифровой платформы», – уточнил аналитик.

    «Если же говорить о врио губернаторов, то все они в достаточно короткий срок установили эмоциональный контакт с избирателями и начали оперативно решать их проблемы», – рассуждает спикер. Кроме того, поддержка президента обеспечила кандидатам значительное преимущество на выборах.

    «Я бы тут отметил Андрея Турчака, который стал «своим» в Республике Алтай. Также внимания заслуживает Дмитрий Демешин в Хабаровском крае: он зашел как жесткий силовик, но скорректировал свой образ в пользу большей эмпатии. Необычная и идеологически яркая кампания просвещенного патриотизма была у Георгия Филимонова в Вологодской области», – перечислил политолог.

    Минченко также заметил «очень скудный список нарушений при голосовании». «Более того, к чести наших избирательных комиссий – там, где были справедливые нарекания, их быстро исправляли», – уточнил он.

    Также эксперт выделил работу системы дистанционного электронного голосования, которая проявилась себя как «удобная модель»: «Не надо никуда идти, можно взять в руки смартфон и отдать голос. На мой взгляд, удобство – это главное качество этой системы».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня.

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    9 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили три попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Михайловки, Черкасской Конопельки и 10-го Октября в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, сорваны попытки атак украинских войск в направлении Малой Локни, Коренева, Кремяного и Мартыновки.

    Потери ВСУ составили до 25 человек убитыми и ранеными, три бронемашины, в том числе «Макс Про».

    «Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Авиацией, артиллерией и активными действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гуева, Казачьей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Свердликова и Снагости.

    Авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплениям иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад теробороны ВСУ в районах Белополья, Беловод, Бояро-Лежачей, Басовки, Глухова, Кондратовки, Локни, Свессы, Владимировки, Первомайского, Сум, Юнаковки и Ямполя.

    Противник за сутки потерял до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 машины пехоты, 74 БТР, 635 бронемашин, 371 автомобиль, 85 арторудий, 24 РСЗО, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    9 сентября 2024, 03:36 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретится с избранными губернаторами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Традиционно она (встреча) проходит», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента подтвердил, что встреча «будет и на этот раз». «Мы сообщим когда», – сказал он.

    Напомним, в России завершился Единый день голосования, в 21 субъекте состоялись прямые выборы глав регионов, и в еще четырех их избирают заксобрания. Действующие руководители регионов стали лидерами голосования на выборах.

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    9 сентября 2024, 10:04 • Новости дня
    Политолог спрогнозировал сложную для коммунистов кампанию на выборах в Госдуму

    Политолог: Одна из тенденций ЕДГ-2024 – это потеря КПРФ позиций второй партии страны

    Политолог спрогнозировал сложную для коммунистов кампанию на выборах в Госдуму
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    КПРФ теряет позиции второй партии страны, и результаты ЕДГ-2024 стали тому подтверждением, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий. По его прогнозам, коммунисты столкнутся со сложностями на выборах в Госдуму через два года.

    «КПРФ многие десятилетия оставалась второй партией страны. Однако ЕДГ-2024 внесла коррективы: фракция теряет свои позиции, рейтинг падает, а интерес людей угасает», – отметил политолог Никита Ляховецкий. По его прогнозам, нишу КПРФ постепенно займут другие политические силы.

    «На Дальнем Востоке традиционно сильна ЛДПР, она занимает второе место. В европейской части страны достойные позиции у «Справедливой России – За правду», «Новых людей», – детализировал собеседник. «Время коммунистов – речь как о КПРФ, так и о партии «Коммунисты России» – будет заканчиваться. На мой взгляд, они столкнутся со сложностями на выборах в Государственную Думу через два года», – заключил политолог.

    Напомним, в России завершилось трехдневное голосование, граждане выбирали губернаторов, мэров и депутатов разных уровней. В частности, в столице состоялось голосование на выборах депутатов Мосгордумы, в Санкт-Петербурге – губернатора и муниципальных депутатов, в Татарстане и Севастополе – депутатов региональных парламентов. В Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ханты-Мансийском автономном округе и Крыму глав регионов выбирали депутаты местных парламентов.

    Эксперты указывают: избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными. Газета ВЗГЛЯД писала, что выборы в этом году подтвердили сплочение и стойкость россиян.

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    8 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова

    Политолог Шаповалов: СВО и пандемия подтолкнули развитие избирательной системы

    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными, заявил политолог, руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов.

    «Наша избирательная система развивается постоянно. Если мы берем период с 2017 года – очень хорошо заметна динамика развития», – отметил Шаповалов на круглом столе в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов».

    Появление таких опций, как многодневное голосование, дистанционное электронное голосование, механизм «Мобильный избиратель» значительно улучшили избирательную систему, считает эксперт.

    «Во время пандемии страны начали отменять выборы. Мы же не отменяли, не переносили, сделали процесс более совершенным. Ввели многодневное голосование и дистанционные возможности. Второй пример – СВО. Мы проводим выборы на приграничных и новых территориях, минимизируя угрозы», – сказал он, подчеркнув, что западным странам «есть чему поучиться у России».

    Уровень комфорта при голосовании в России на данный момент является одним из самых высоких в мире, заявила депутат Госдумы, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

    «Нам не надо пытаться доказать всему миру, что у нас лучшая система, – это и так понятно. А вот совершенствовать ее для своих – необходимо, что мы и делаем», – сказала она.

    Сравнивая технологии интернет-голосования в России и в других странах, Бутина отметила, что в США онлайн-голосование сопряжено со значительными бюрократическими проблемами и сложностью использования.

    Постоянные новшества в российской избирательной системе делают процесс выборов более удобным для людей, а также придают дополнительную чистоту и прозрачность избирательной системе, заявила заместитель генерального директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова.

    «Важно нам внутри убедиться и признаться, что у нас хорошая избирательная система, мы как-то все время боимся это признать», – сказала она.

    Круглый стол «Ночь выборов в России и за рубежом – что изменилось?», посвященный ключевым изменениям отечественной избирательной системы за последние годы и ее преимуществам перед избирательными системами других стран, состоялся в рамках юбилейного X онлайн-марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша».

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    9 сентября 2024, 17:12 • Новости дня
    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив

    Лавров: Ни одна мирная инициатива по Украине не затрагивает права русскоязычного населения

    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевой проблемой инициатив по урегулированию украинского конфликта является то, что они не касаются прав русскоязычного населения, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

    Лавров подчеркнул, что ни одно из предложений по Украине не затрагивает проблемы с правами людей, которые разговаривают на русском языке, на тех землях, которые глава киевского режима Владимир Зеленский считает своими, передает РИА «Новости».

    «И я говорил сегодня на эту тему с коллегами из Индии и Бразилии, поскольку они проявляют определенный и понятный нам заинтересованный подход к тому, чтобы как-то содействовать преодолению кризиса, я обратил их внимание на то, что это проблема ключевая», – сказал министр.

    Он добавил, что проблема конфликта на Украине заключается не в территориях, а в правах людей, «которые были растоптаны законодательно» и о которых «ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает».

    Ранее Лавров заявил, что представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан.

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    8 сентября 2024, 23:46 • Новости дня
    СПЧ заявил, что выборы в России прошли без нарушений

    СПЧ не выявил серьезных нарушений при голосовании

    СПЧ заявил, что выборы в России прошли без нарушений
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в субъектах России состоялись; нарушений, способных серьезно повлиять на их результат, не зафиксировано, заявила временная рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования», – сообщил СПЧ в Telegram.

    Подчеркивается, что «избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии» с законом.

    Свои выводы МРГ сделала как «на основании личного контроля членов Совета», так и пользуясь «информацией от наблюдательских общественных организаций».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов. Депутат Дмитрий Гусев заявил, что ЕДГ-2024 показал устойчивость системы выборов в России к любым нападкам.

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