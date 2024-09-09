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Песков не исключил встречи Путина с представителями БРИКС по безопасности
Президент России Владимир Путин, возможно, проведет встречу с группой высоких представителей БРИКС, в которую входит и советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Довал «будет в составе группы высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которые проведут свою встречу», передает ТАСС.
Он напомнил, что это совещание проходит в рамках председательства России в БРИКС. «Мы не исключаем встречу президента с участниками этого мероприятия», – сообщил Песков, пообещав дополнительно информировать о графике российского лидера.
Ранее был анонсирован визит советника премьера Индии по нацбезопасности Аджита Довала в Россию.