Песков не исключил встречи Путина с представителями БРИКС по безопасности

Песков пояснил слова Путина о поддержке Харрис на выборах

Песков: Для России дела США не являются заботой

Tекст: Елизавета Шишкова

Представитель Кремля напомнил, что вопрос об американских выборах задала модератор дискуссии в рамках ВЭФ. «Американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента, все-таки для него главное – наша страна, наши люди, граждане, забота о них», – передает слова Пескова ТАСС.

Говоря о том, как следует воспринимать слова Путина о «поддержке» Харрис, пресс-секретарь отметил, что осмыслить их должны те, кому это интересно за рубежом.

«Когда его (Путина – прим. ВЗГЛЯД) спрашивают о международных делах, он их комментирует. Что касается тона, наверное, это должны пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом, давайте не будем их лишать такой возможности», – сказал он.

Также Песков отметил, что США не прекращают давление на Россию и ее граждан. Также оказывается давление на российские СМИ. «Вашингтон не допускает даже возможности, чтобы эта подача с нашего угла была кому-то доступна», – пояснил Песков.

Подобную политику США Москва решительно осуждает и считает неприемлемой, однако Россия осознает, в какой реальности существует и действует, согласно своим интересам.

При этом и Россия, и ее президент являются неотъемлемой частью политической борьбы самих США.

Напомним, Путин пошутил, что Россия «поддерживает» Харрис на выборах США. Слова Путина о Харрис ввели в замешательство другого кандидата на пост главы США – Дональда Трампа.

Американист Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что в США политики перестали понимать шутки.