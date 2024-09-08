Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.7 комментариев
Анонсирован визит советника премьера Индии по нацбезопасности в Россию
Советник премьера Индии по нацбезопасности посетит Россию
Советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал посетит Россию на следующей неделе, чтобы обсудить украинский вопрос, сообщил телеканал India Today.
По сообщению телеканала, в ходе визита Довал примет участие во встрече курирующих вопросы безопасности высоких представителей государств БРИКС, которая запланирована на 10–12 сентября в Санкт-Петербурге, проведет двусторонние встречи с российскими официальными лицами и встретится с представителями Китая, передает ТАСС.
Отмечается, что решение о визите Довала в Россию было принято в ходе телефонного разговора российского и индийского лидеров Владимира Путина и Нарендры Моди, состоявшегося 27 августа.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Моди в ходе телефонного разговора заверил Путина в готовности помочь в урегулировании украинского кризиса.