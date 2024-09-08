Анонсирован визит советника премьера Индии по нацбезопасности в Россию

Советник премьера Индии по нацбезопасности посетит Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению телеканала, в ходе визита Довал примет участие во встрече курирующих вопросы безопасности высоких представителей государств БРИКС, которая запланирована на 10–12 сентября в Санкт-Петербурге, проведет двусторонние встречи с российскими официальными лицами и встретится с представителями Китая, передает ТАСС.

Отмечается, что решение о визите Довала в Россию было принято в ходе телефонного разговора российского и индийского лидеров Владимира Путина и Нарендры Моди, состоявшегося 27 августа.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Моди в ходе телефонного разговора заверил Путина в готовности помочь в урегулировании украинского кризиса.