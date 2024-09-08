Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.10 комментариев
FPV-дроны «Ключ» начали применять на Курском направлении СВО
Российские FPV-дроны линейки «Ключ» запущены в серийное производство и применяются на пяти направлениях спецоперации, включая курское, сообщил официальный представитель учебного центра «Пустельга».
По его словам, центр «Пустельга» с июля запустил производство FPV-дронов линейки «Ключ», работающих на нестандартных частотах на пяти направлениях СВО, включая Курское, передает ТАСС. Он добавил, что поставляется до 2 тыс. дронов ежемесячно. В организации отметили, что аппараты могут оснащаться различной полезной нагрузкой в зависимости от боевых задач. В линейку входят 7 и 10-дюймовые аппараты.
Ранее в зоне СВО решили апробировать технологию дистанционного управления FPV-дронами через интернет.