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    ВС России освободили Новогродовку в ДНР
    Лавров заявил об очевидной «агонии» киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
    Подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы
    Группа ВСУ попала в окружение на Покровском направлении
    В МИД предупредили о чувствительном ответе на санкции против журналистов России
    FPV-дроны «Ключ» начали применять на Курском направлении СВО
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Американские выборы решат, быть ли мировой войне

    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    7 комментариев
    8 сентября 2024, 13:19 • Новости дня

    FPV-дроны «Ключ» начали применять на Курском направлении СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские FPV-дроны линейки «Ключ» запущены в серийное производство и применяются на пяти направлениях спецоперации, включая курское, сообщил официальный представитель учебного центра «Пустельга».

    По его словам, центр «Пустельга» с июля запустил производство FPV-дронов линейки «Ключ», работающих на нестандартных частотах на пяти направлениях СВО, включая Курское, передает ТАСС. Он добавил, что поставляется до 2 тыс. дронов ежемесячно. В организации отметили, что аппараты могут оснащаться различной полезной нагрузкой в зависимости от боевых задач. В линейку входят 7 и 10-дюймовые аппараты.

    Ранее в зоне СВО решили апробировать технологию дистанционного управления FPV-дронами через интернет.

    8 сентября 2024, 01:23 • Новости дня
    Украинские СМИ: Группа ВСУ попала в окружение на Покровском направлении

    На Украине сообщили о попавшей в окружение на Покровском направлении группе ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения вооруженных сил Украины могли оказаться в окружении между населенными пунктами Лысовка и Желанное на Покровском (Красноармейском) направлении, сообщили украинские СМИ.

    Медиа со ссылкой на сообщения военных ВСУ пишут о «крайне сложной» для украинских подразделений ситуации. Поясняется, что речь может идти о войсках, которые отступали со стороны Невельского.

    Напомним, в силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ, пытаясь выйти из окружения, покидают позиции между Красногоровкой и Невельским.

    Минобороны России сообщило об освобождении Заветного в Красноармейском (Покровском) районе. Кроме того, в понедельник подразделениям группировки «Центр» удалось освободить село Скучное.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Красноармейское направление является самым проблематичным для ВСУ.

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    8 сентября 2024, 00:58 • Новости дня
    Военкор Сладков рассказал об уголовном деле против него

    Военкор Сладков заявил, что на него заводили дело о дискредитации Вооруженных сил России

    Военкор Сладков рассказал об уголовном деле против него
    @ Сладков+/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Главная военная прокуратура открывала против него уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России.

    «Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил», – заявил Сладков в Telegram.

    По его словам, поддержку ему оказали «команда ВГТРК», генеральный директор компании Олег Добродеев и администрация президента. Без них, отметил военкор, ему «было бы тяжело».

    Кроме того, Сладков отметил, что при команде нынешнего министра обороны военные блогеры и военкоры «вздохнули свободно», а их «возможности серьезно возросли».

    В июне Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    7 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту
    FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российско-украинский конфликт достиг критической точки, когда ВСУ не смогут самостоятельно избежать поражения на поле боя, сообщило издание Fatto Quotidiano.

    По мнению автора публикации, Украина сейчас находится на грани поражения, она может изменить ход событий только при условии дальнейшей эскалации с непосредственным участием НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить», – говорится в статье Fatto Quotidiano.

    Также отмечается, что Владимир Зеленский может спровоцировать опасную военную кампанию. Журналисты, в частности, указали на атаку ВСУ на Курскую область с использованием западного оружия.

    Ранее западные СМИ сообщали о том, что союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в российском приграничье.

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    7 сентября 2024, 19:17 • Новости дня
    Отставной полковник СБУ Стариков предсказал обвал фронта ВСУ в Донбассе
    Отставной полковник СБУ Стариков предсказал обвал фронта ВСУ в Донбассе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные развили успех у Красноармейска (Покровска) в ДНР, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью.

    ВС России достигли оперативно-тактического успеха на Покровском направлении, сейчас у Красноармейска происходит «стачивание» личного состава, заявил Стариков, передает РИА «Новости».

    Пока нет уверенности, что ВСУ смогут восполнить понесенные там потери.

    «Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска <…>, произойдет прорыв фронта и обвал фронта», – предсказал полковник.

    Ранее ВС России ударили по мосту и колонне военной техники ВСУ у Красноармейска в ДНР, это замедлило снабжение резервов украинских военных.

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    8 сентября 2024, 07:50 • Новости дня
    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия

    Глава ЦРУ Бернс заявил, что в 2022 году США считали возможным применение Россией ядерного оружия в связи с СВО

    США заявили, что в 2022 году видели риск применения Россией ядерного оружия
    @ Federal government of the United States/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению США, в 2022 году якобы существовал подлинный риск потенциального применения Россией тактического ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    На мероприятии, организованном Financial Times, у Бернса поинтересовались, может ли он раскрыть информацию о «российской эскалации», которую его ведомство не сообщало британской разведке МИ-6. Впорос вызвал смех в зале, передает РБК.

    «Был момент в конце 2022 года, когда мы думали, что был неподдельный риск применения тактического ядерного оружия», – приводит его слова «Регнум».

    Бернс отметил, что в конце 2022 года провел переговоры с главой СВР Сергеем Нарышкиным. Как заявил глава ЦРУ, США использовали беседу, чтобы «четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации». «И мы продолжаем говорить об этом очень прямо», – сказал Бернс.

    Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Бернс заявил, что отношение со стороны Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года было «дерзким».

    Президент России Владимир Путин указывал, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Он призвал не доводить до угрозы применения такого вооружения.

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    7 сентября 2024, 15:10 • Новости дня
    Новые способы перехвата беспилотников появились в зоне СВО
    Новые способы перехвата беспилотников появились в зоне СВО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские и украинские военные в ходе спецоперации демонстрируют инновационные подходы к противодействию беспилотникам, сообщил аналитик Захар Андреев.

    По его словам, в ходе спецоперации обе стороны конфликта активно разрабатывают и применяют новые методы борьбы с беспилотниками, превращая зону боевых действий в своеобразную арену для испытания новых технологий, передает РИА «Новости».

    В частности, эксперт отметил работу FPV-дронов с системами противовоздушной обороны, которым не нужна прямая визуальная видимость цели, так как используются координаты с радаров и других датчиков.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.

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    8 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    ВС России освободили Новогродовку в ДНР
    ВС России освободили Новогродовку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Как указали в Telegram-канале российского военного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных наступательных действий взяли под контроль Новогродовку в ДНР. Одновременно с этим российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-Бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров.

    Кроме того, российские военные отразили восемь контратак украинских штурмовых групп в различных районах Донецкой области.

    По данным Минобороны РФ, потери противника составили до 560 военнослужащих, один танк, несколько боевых бронированных машин, артиллерийские системы и другая военная техника. Среди уничтоженной техники были замечены американские бронеавтомобили MaxxPro.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений группировки Центр» был освобожден пункт Калиново в ДНР.

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    8 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово
    ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск в Селидово в ДНР оказалась в клещах, сообщили ТАСС в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, Селидово находится в клещах.

    Ранее ВСУ бежали с позиций у больницы на юге Селидова.

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    8 сентября 2024, 09:43 • Новости дня
    CNN: В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений
    CNN: В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений
    @ Spc. Leonard Beckett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений на фоне продвижения российской армии, сообщает CNN.

    Как говорится в материале, за 2,5 года наступления ВС России уничтожили множество подразделений ВСУ, а подкреплений не хватает, что истощает и деморализует некоторых солдат, передает РИА «Новости». Там добавили, что ситуация особенно катастрофическая в районе Красноармейска и на других участках фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии.

    Один из командиров ВСУ сообщил, что многие новобранцы ВСУ после первого боя бросают позиции, отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии.

    Ранее командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев рассказал, что число украинских солдат, самовольно оставляющих расположение подразделений, в которых они служат, в отдельных случаях может доходить до 30% личного состава.

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    8 сентября 2024, 07:26 • Новости дня
    Напавшие с Канахиным на Брянскую область уроженцы России объявлены в розыск

    Московский суд заочно арестовал сообщников актера Канахина за террористическое нападение на Брянскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Участники террористической организации, воюющие на стороне Украины, Александр Галанов и Алексей Огурцов заочно арестованы московским судом и объявлены в международный розыск. В 2023 году они совершили теракт против жителей Брянской области.

    Галанов (псевдоним – Освальд Лемох) – уроженец Кемеровской области, Огурцов – Ярославской. Они обвиняются по статьям УК России о теракте, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, передает ТАСС.

    «Им инкриминируются три умышленных тяжких преступления против общественной безопасности и общественного порядка», – сообщили в правоохранительных органах.

    Напомним, в результате нападения украинских диверсантов в Брянской области погибло два человека. В члене напавшей ДРГ узнали актера Кирилла Канахина, который прежде снимался в сериалах «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины». В России он заочно приговорен к пожизненному сроку.

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    7 сентября 2024, 21:17 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение пункта дислокации ВСУ гаубицей «Мста-С»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» поразили пункт временной дислокации украинских военных, сообщило Минобороны России.

    Артиллеристы 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ударили по пункту дислокации украинских военных с закрытых огневых позиций, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что огонь велся на расстоянии до 15 километров.

    В опубликованном ролике военнослужащий с позывным «Кабан» рассказал, что водит машину уже полтора года, он отметил, что не считает свою службу тяжелой. «Тяжело только следить за стволом, чтобы не въехать в дерево, чтобы не попасть стволом», – сказал он.

    Уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля с беспилотника, заключили в Минобороны.

    Ране артиллеристы этой же группировки уничтожили другой пункт временной дислокации ВСУ.

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    7 сентября 2024, 17:24 • Новости дня
    Росгвардейцы обезвредили мину-сюрприз в ЛНР

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники Росгвардии в ЛНР нашли и обезвредили мину-сюрприз, сообщили в ведомстве.

    Росгвардейцы обнаружили мину во время инженерной разведки маршрута. Боеприпас был замаскирован, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Отмечается, что наличие взрывного устройства подтвердил служебный пес по кличке Норис.

    «У него отличное чутье: при приближении к предмету он остановился в сигнальной стойке. Он не ошибся», – рассказал кинолог Росгвардии.

    По информации управления, устройство было уничтожено с помощью накладного заряда, после чего инженерное подразделение продолжило выполнение своей боевой задачи.

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    7 сентября 2024, 22:43 • Новости дня
    Украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку с использованием беспилотника самолетного типа в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram ведомство, БПЛА был сбит силами ПВО в 20.10 мск.

    В ночь на субботу в Белгородской области сбили два украинских дрона.

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    7 сентября 2024, 23:23 • Новости дня
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило в Telegram ведомство, БПЛА был уничтожен около 22.25 мск. Днем в субботу Минобороны также сообщало об уничтожении украинского дрона в Курской области.

    Напомним, в ночь на субботу над Курской областью были уничтожены еще два беспилотника.

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    7 сентября 2024, 17:12 • Новости дня
    Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные в субботу в 15.00 сбили БПЛА, запущенный ВСУ в сторону Курской области.

    Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией Курской области, сообщили в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили цех производства «Паляниц» и аэродром ВСУ.

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