Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.8 комментариев
Подполье сообщило об ударе по складу ГСМ в пригороде Полтавы
В пригороде Полтавы прогремел мощный взрыв на складе горюче-смазочных материалов, расположенном вблизи местного аэропорта, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, удар по объекту был нанесен поздним вечером 7 сентября. Он отметил, что «взрыв произошел в районе аэропорта «Полтава»». Координатор николаевского сопротивления предположил, что целью атаки стал именно склад ГСМ, так как после взрыва наблюдалось сильное пламя, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Полтавской и Сумской областях Украины действует воздушная тревога, в Полтаве и Сумах прозвучали взрывы.