Боливия начала проработку вопроса поставок мяса ламы в Россию

Дипломат: Боливия ищет импортеров мяса ламы на рынок России, ожидает некоторый интерес

Tекст: Дмитрий Зубарев

В разговоре на полях ВЭФ Родригес сообщил, что уже были направлены первые запросы по поводу получения боливийским мясом ламы фитосанитарного допуска, параллельно ведется поиск потенциальных покупателей, передает РИА «Новости». Он добавил, что, хотя ожидания есть, но есть и понимание того, что это не массовый продукт для тех, кому нравится такое мясо.

По его словам, конкретных соглашений о поставках мяса ламы из Боливии пока нет, а их заключение начнется после фитосанитарного одобрения импорта.

«Очень важно определить объем и периодичность поставок, чтобы их гарантировать. Как я сказал, мы в процессе», – объяснил дипломат.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье сообщил, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса.