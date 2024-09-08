Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.8 комментариев
Боливия начала проработку вопроса поставок мяса ламы в Россию
Дипломат: Боливия ищет импортеров мяса ламы на рынок России, ожидает некоторый интерес
Боливия ищет в России потенциальных импортеров мяса ламы и полагает, что среди россиян может возникнуть некоторый интерес к этому продукту, рассказал коммерческий атташе посольства страны в Москве Виктор Нельсон Арамайо Родригес.
В разговоре на полях ВЭФ Родригес сообщил, что уже были направлены первые запросы по поводу получения боливийским мясом ламы фитосанитарного допуска, параллельно ведется поиск потенциальных покупателей, передает РИА «Новости». Он добавил, что, хотя ожидания есть, но есть и понимание того, что это не массовый продукт для тех, кому нравится такое мясо.
По его словам, конкретных соглашений о поставках мяса ламы из Боливии пока нет, а их заключение начнется после фитосанитарного одобрения импорта.
«Очень важно определить объем и периодичность поставок, чтобы их гарантировать. Как я сказал, мы в процессе», – объяснил дипломат.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье сообщил, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса.