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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада вышел некачественнее старого

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

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    5 марта 2024, 19:56 • Новости дня

    Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса

    Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса и вспомнил анекдот про колбасу

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса, рассказал президент Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье.

    «Мы стали четвертой страной в мире по производству мяса. Тоже невероятно. Мы все помним анекдоты советского периода: длинная, зеленая, колбасой пахнет – что такое? Электричка из Москвы, потому что все везут колбасу. В Саратове поймали группу наркоманов. Что они делали? Нюхали копченую колбасу. Вот это все ушло в прошлое, сейчас ситуация кардинально поменялась», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее президент заявил, что доходы России от экспорта агропромышленной продукции выросли в 30 раз.

    5 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин прибыл на Ставрополье
    Путин прибыл на Ставрополье
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства.

    Планируется, что Путин побывает в тепличном комплексе «Солнечный дар» в поселке Солнечнодольск, где познакомится с работой предприятия, выращивающего помидоры и огурцы, и пообщается с сотрудниками за обедом, передает ТАСС.

    В программе Путина также открытие новых производственных объектов в Белгородской и Ленинградской областях и Мордовии, встреча с представителями агропромышленного комплекса и беседа с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

    Ставрополье – один из крупнейших аграрных регионов России, почти 88% его территории занимают сельхозугодья.



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    5 марта 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин: Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него составила 43,5 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с аграриями на Ставрополье.

    «Мы стали четвертой страной в мире по экспорту агропродукции, по пшенице – первой страной в мире. Выручка составила… 43,5 млрд долларов при реализации продукции на внешнем рынке. Мы – одна из первых стран в мире по производству мяса в стране, а это тоже связано с агрономической деятельностью, корма же нужны… Таких результатов в агропромышленном комплексе в стране не было никогда», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства. Глава государства провел встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

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    5 марта 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил, что профессия агроном не нуждается в переименовании
    Путин заявил, что профессия агроном не нуждается в переименовании
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с аграриями в рамках своего визита в Ставропольский край заявил об отсутствии необходимости смены названия профессии агроном.

    Агроном звучит солиднее, чем «дизайнер-растениевод», считает глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства. Глава государства провел встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

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    5 марта 2024, 12:29 • Новости дня
    Опрос ФОМ показал, кто может занять второе место на выборах президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Среди российских граждан, которые заявили о намерении принять участие в предстоящих президентских выборах, рейтинг самовыдвиженца Владимира Путина составляет 78%, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ФОМ. Второе место в этом списке получил кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, о готовности проголосовать за которого заявили 3% опрошенных.

    Участники опроса, результаты которого опубликованы на сайте ФОМ, отвечали на следующий вопрос: «Если вы примете участие в президентских выборах, то как, за кого из кандидатов Вы проголосуете?»

    Голоса, согласно исследованию, распределились бы следующим образом: Путин набирает 78%, Слуцкий – 3%, по 2% получили кандидат от КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. 13% затруднились с ответом.

    На вопрос о том, когда состоятся выборы президента России, правильно ответили 90% участников опроса. С 11 февраля этот показатель вырос на 11 процентных пунктов.

    Кроме того, 83% россиян сообщили, что собираются принять участие в выборах, причем 61% опрошенных уверены в своих планах «совершенно точно».

    Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проводится с 1 по 3 марта в 53 регионах России. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

    Выборы президента России продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта.

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    5 марта 2024, 14:36 • Новости дня
    Эксперты назвали сильные и слабые стороны программ кандидатов в президенты

    Политолог Асафов: Сила программы Путина в том, что ее центром является человек

    Эксперты назвали сильные и слабые стороны программ кандидатов в президенты
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Предвыборные программы трех кандидатов на пост президента РФ – Леонида Слуцкого, Владислава Даванкова и Николая Харитонова – демонстрируют в разной степени несостоятельность предложений, в отличие от программы Владимира Путина. Сила его программы заключается в том, что ее центром является человек. К таким выводам пришли политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы президента 2024: с какими программами кандидаты подходят к финалу избирательной кампании?».

    «До главного политического события 2024 года – выборов президента России – остается меньше двух недель. Кандидаты и их доверенные лица участвуют в дебатах, привлекают внимание избирателей, рассказывают населению о своих программах», – сказал модератор дискуссии Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «В программах некоторых кандидатах представлены различные предложения, которые являются значимыми для их аудиторий. Однако некоторые программы демонстрируют несостоятельность предложений: в отличие от программы Владимира Путина, другие кандидаты зачастую используют популистскую риторику и мало что могут предложить избирателям», – отметил он.

    «Программа Путина состоит из обращений граждан, из запросов, которые люди озвучивали на встречах с президентом – это запросы «с земли», которые были проанализированы и включены в программу с решениями. Этот документ стратегический. Он содержит план развития не только до 2030 года, но и уходит гораздо дальше», – поделился мнением Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    «Центром программы Путина кандидата является человек. Все решения направлены на повышение, например, продолжительности жизни, качества жизни. Все новые национальные проекты так или иначе служат этой цели. Программа построена на понятной людям логике «было – стало – будет», – указал аналитик.

    «Социальная политика Путина тоже человекоцентрична: защита семьи, новые меры поддержки, продление прежних мер поддержки, новые возможности самореализации и многое другое», – подчеркнул эксперт.

    «Если говорить о других кандидатах, то программа выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова не сориентирована на будущее – это серьезный просчет», – пояснил Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований.

    «Харитонов не первый день в политике. Это человек опытный, поднаторевший в избирательных кампаниях, знающий, как себя преподнести. Казалось бы, все карты в руки. Но в качестве программы мы видим очень краткий документ на три страницы, который существенно уступает в конкретике программам остальных кандидатов», – заметил спикер.

    «В программе Харитонова нет слова «молодежь», нет слова «будущее». Весь пафос программы состоит в том, что нужно отменить капиталистическое общество и вернуться в социализм. При том, что многие члены партии КПРФ пользуются благами капиталистического строя», – детализировал эксперт.

    «Также я не увидел в программе слова «суверенитет», кроме единственного случая, где понятие «суверенитет» используется только в экономическом плане. Это разительно отличается от программы Путина. Нет в программе Харитонова и слова «патриотизм», – добавил политолог.

    «А что в программе Харитонова есть? А есть то, что уже давно существует в нашей стране. Например, Харитонов требует выход российского образования из Болонской системы. По факту же этот выход состоялся еще в 2022 году», – указал аналитик.

    В свою очередь Никита Сетов, замгендиректора консалтинговой группы «Полилог», рассказал о программе кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого. «Это документ появилась в рамках опроса: «Скажи Слуцкому правду», который партия проводит в регионах. В целом ЛДПР достаточно активно эксплуатирует образ ее основателя Владимира Жириновского, сам документ назван «Дело Жириновского живет», – отметил он.

    «Если говорить о содержании, то большой блок программы относится к тому, какую правду они собрали в регионах. Так родилась максима: «Россия больше, чем Москва». Отдельная история – списание долгов регионам. По итогам послания, где Путин озвучил ту же интенцию, ЛДПР разослали по регионам письма с посылами, куда же эти деньги направлять», – напомнил аналитик.

    «Популистская риторика для ЛДПР традиционна и понятна. В этом году популистский компонент тоже присутствует, потому что это стандарт партийной работы. Дело Жириновского живет, но обретает новое содержание. В будущем партия явно попытается еще это использовать, но конечную форму этого дела нам еще предстоит увидеть», – уверен спикер.

    «Переходя к следующему кандидату – Владиславу Даванкову от партии «Новые люди» – стоит отметить, что 170 пунктов его программы выглядят масштабно и эклектично. В документе – все про будущее, все про молодежь. Кстати, многие из авторов программы даже младше 30 лет», – заметила Евгения Стулова, исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Даванкову близки все тезисы, которые перечислены в документе, он абсорбирует молодежь, в основном – городскую. Кандидат говорит на их языке, в предвыборном видеоролике дает «пять» роботу, много говорит про искусственный интеллект», – подчеркнула она.

    «Но в своих 170 пунктах Даванков хочет охватить не только молодежь. Например, это относится к инициативе о 70 тыс. рублей в качестве единой зарплаты врачам и к иным социальным инициативам. Он думает о том, что электорат нужно расширять, и программа должна быть шире», – добавила она.

    «Есть ли в предвыборном документе Даванкова завышенные ожидания? Конечно. Особенно, если смотреть на цифры и на то, откуда брать деньги на реализацию предложений», – детализировала политолог.

    При этом выборы в России имеют и международный аспект, указала Екатерина Соколова, заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ, руководитель Лаборатории политических коммуникаций ВШЭ, кандидат политических наук.

    «При анализе программ политиков по всему миру мы выяснили, что кандидаты во многих странах плотно следят за нашими выборами, за стратегией нашего президента, и многие вещи, которые у нас уже реализованы или реализуются, они начинают внедрять у себя. Имею в виду, в частности, меры поддержки семей, материнства, детства. А в последние два года наблюдается мода на аналоги «Пушкинской карты», – пояснила спикер.

    «Вероятно, из нынешнего программного послания Путина кандидаты в других странах тоже могут себе перенять некоторые тезисы. Программа Путина выделяется не только на фоне других участников нынешней российской электоральной кампании, но и на фоне политиков в других странах», – сказал аналитик.

    «Говоря о программе КПРФ на мировом фоне, хочу заметить: если не коммунистические, то левые программы во всем мире всегда самые интересные, самые проработанные, самые прогрессивные. Это что-то не лежащее мертвым грузом. Программа Даванкова – это программа для людей, которые с удовольствием следят за выборами в западных странах. В ней есть все модное: биохакинг, трансгуманизм и прочее – но форма есть, а ценности за этим нет», – заключила Соколова.

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    5 марта 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин указал на риск роста инфляции из-за популярности ипотеки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Повышенный спрос на ипотеку опасен ростом инфляции, власти предпринимают меры, чтобы не допустить этого, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками аграрного комплекса на Ставрополье.

    Глава государства сообщил, что власти вынуждены предпринимать меры для регулирования ипотечного кредитования в жилищной сфере, чтобы предотвратить чрезмерный рост денежной массы, передает ТАСС.

    «У нас уже есть опасения со стороны регуляторов, которые занимаются финансовым рынком, денежными потоками, – не слишком ли много [выдается ипотечных кредитов]», – сказал Путин. «Денежная масса эта, она ведет к инфляции, – пояснил он. – Поэтому приходится регулировать».

    При этом «банки работают безупречно», поскольку не хотят, чтобы объемы строительства жилья снижались, добавил президент.

    Ранее Минфин заявил о необходимости снизить в четыре раза долю льготной ипотеки.

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    5 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Путин поблагодарил женщин – участниц СВО за стойкость и милосердие

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поблагодарил женщин, участвующих в специальной военной операции. Он отметил, что на линии соприкосновения находятся сотни женщин – военных и медиков.

    «Знаю, что на форуме состоится награждение лауреатов премии «По зову женского сердца», в том числе участниц специальной военной операции. Сотни женщин находятся сегодня на линии соприкосновения: это врачи и медсестры, военнослужащие разных специальностей», – сказал глава государства в видеообращении к Всероссийскому женскому форуму, которое опубликовано на сайте Кремля.

    Среди лауреатов, добавил президент, женщины, которые помогают бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. «Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», – обратился к ним Путин.

    «Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития», – сказал глава государства, добавив, что «40% руководителей России – это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов».

    Глава государства также отметил ключевую роль женщины в сохранении традиций и духовно-нравственных ценностей, в воспитании подрастающих поколений. «Ведь именно женщины трудятся в школах и детских садах, занимают ведущие позиции в образовательной сфере. Женщины – главный центр притяжения в семье. Вы создаете здесь атмосферу любви, понимания и заботы», – сказал президент.

    Символичным глава государства считает, что мероприятие проходит в Год семьи, а главный лозунг форума звучит: «Сохраняем традиции – развиваем Россию». «Эти темы, связанные с укреплением страны, общества, нашего суверенного мировоззрения, наряду с обширной деловой программой будут предметом вашего глубокого заинтересованного обсуждения», – отметил Путин.

    Российский лидер выразил уверенность, что Всероссийский женский форум станет открытым творческим пространством для обмена опытом, рассмотрения актуальных проблем и путей их решения, стартовой площадкой для новых общественно значимых инициатив.

    «Желаю вам плодотворной работы, здоровья, семейного благополучия и успеха во всех ваших начинаниях», – заключил Путин.

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    5 марта 2024, 17:09 • Новости дня
    Путин встретился с работниками тепличного комплекса на Ставрополье

    Путин встретился с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар» на Ставрополье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках своей поездки в Ставропольский край посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура».

    В ходе визита в комплекс глава государства пообщался с работниками предприятия, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля. Президенту также продемонстрировали работу робота, который умеет собирать помидоры.

    «Солнечный дар» является самым масштабным тепличным комплексом в составе агропромышленного холдинга «Эко-культура» и одним из крупнейших в России и Европе. Он насчитывает 13 высокотехнологичных тепличных комплексов в восьми регионах России, сеть распределительных центров и собственный центр инновационных разработок.

    В ходе посещения комплекса президенту продемонстрировали работу робота, который умеет собирать помидоры.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства.

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    5 марта 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин одобрил проведение фестиваля томатов на Ставрополье

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину понравилась идея проведения фестиваля томатов в Ставропольском крае, предложение прозвучало во время встречи главы государства с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

    Сотрудница теплицы отметила, что многие регионы справляют местные праздники, а на Ставрополье фестиваль томатов тоже мог бы стать «визитной карточкой» края, передает ТАСС.

    «Там кидаются томатами?» – в шутку поинтересовался президент. Его реплика была встречена общим смехом. Главе государства поспешили объяснить, что речь идет о гастрономии. «Ну а чего, почему нет?» – согласился Путин, добавив, что организовать такой фестиваль способны региональные власти.

    Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства. Там же глава государства посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура».

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    5 марта 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин: Рекорд построенного жилья в России связан с льготной ипотекой
    Путин: Рекорд построенного жилья в России связан с льготной ипотекой
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Рекордный объем построенного в России жилья не в последнюю очередь связан с популярностью программ льготной ипотеки, отметил президент России Владимир Путин на встрече с аграриями на Ставрополье.

    «Почему столько жилья построено в России – рекорд <…>, свыше 110 млн кв. метров <…> – главным образом из-за ипотеки и льготной ипотеки», – сказал Путин, а затем добавил, что программы «решили сохранить для сельского хозяйства», передает ТАСС.

    Напомним, Путин в рамках своей поездки в Ставропольский край посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура».

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    5 марта 2024, 18:32 • Новости дня
    Путин пообщался с жителями ставропольского Солнечнодольска

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин встретился с местными жителями в поселке Солнечнодольск Ставропольского края. Кадры опубликованы в Telegram-канале Кремля.

    «Здоровья вам! Берегите себя! Спасибо вам!» – прозвучали пожелания президенту из толпы жителей. «И вам спасибо!» – ответил им Путин, передает ТАСС.

    Одна из местных жителей, потянувшись к Путину, обратилась: «Можно я вас поцелую?» Президент не стал отказываться и обнял ее. Глава государства также обнял еще одну жительницу Солнечнодольска и пожал протянутые ему руки.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства. Глава государства провел встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

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    5 марта 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии у России зависимости от импорта продуктов

    Путин заявил о практически полном отсутствии у России зависимости от импорта продуктов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье заявил, что у России практически нет зависимости от импорта продуктов.

    «За предыдущие годы очень многое изменилось в агропромышленном секторе. В 2000 году зависели почти по всем основным компонентам и направлениям, по обеспечению страны продуктами питания. Сейчас такой зависимости практически не существует», – цитирует его ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства. Глава государства провел встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

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    5 марта 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин открыл новые предприятия АПК в разных регионах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки на Ставрополье в формате видеосвязи принял участие в церемонии открытия трех новых предприятий агропромышленного комплекса в разных регионах страны.

    «В трех регионах сегодня открываются новые предприятия по производству продуктов питания, по производству удобрений, по производству компонентов для перерабатывающей промышленности. Мы в последние годы немало сделали для того, чтобы все эти направления агропромышленного комплекса развивались активно. И эти усилия приносят зримый результат», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    В Алексеевке Белгородской области начинает работу завод глубокой переработки масличных культур. Предприятие нацелено на замещение импорта высококачественных пищевых ингредиентов для производства функционального спортивного питания.

    В городе Волхов Ленинградской области открывается производственный комплекс «Фосагро» – завод по производству аммофоса и водорастворимых удобрений.

    В Рузаевке в Мордовии начинает работу завод по первичной и последующей переработке мясной продукции, ожидаемые объемы производства – 12 тыс. тонн мясоколбасной продукции в год.

    Ранее Путин заявил, что Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции.

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    5 марта 2024, 19:18 • Новости дня
    Путин оценил качество российских продуктов

    Путин: Качество российских продуктов очень высокое, благодаря чему растет их экспорт

    Экспорт российских продуктов увеличился из-за их высокого качества, заявил президент Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье.

    «Примерно в 150 стран мира направляется продукция наших сельхозпредприятий, несмотря ни на какие создаваемые нам внешние сложности, рынок расширяется», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он добавил, что это происходит в том числе из-за высокого качества продукции. «Все-таки качество российских продуктов питания остается очень высоким», – заключил он.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудит вопросы развития сельского хозяйства. Глава государства провел встречу с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

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    5 марта 2024, 19:29 • Новости дня
    Путин заявил о попытках сдерживания России во всех сферах роста

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россию сдерживают по всем направлениям, в которых она растет, – сразу придумывают инструменты для этого, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье.

    Один из участников встречи отметил, что на сегодняшний день «конкуренты вставляют палки» в российский аграрный экспорт, передает ТАСС.

    «Вы сказали о том, что конкуренты противодействуют нашему развитию. И так происходит по всем направлениям, не только в области сельского хозяйства. Посмотрите, где толком мы начинаем расти – там сразу придумывают какие-то инструменты сдерживания», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса заявил, что у России практически нет зависимости от импорта продуктов.

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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