Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в материале, за 2,5 года наступления ВС России уничтожили множество подразделений ВСУ, а подкреплений не хватает, что истощает и деморализует некоторых солдат, передает РИА «Новости». Там добавили, что ситуация особенно катастрофическая в районе Красноармейска и на других участках фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии.

Один из командиров ВСУ сообщил, что многие новобранцы ВСУ после первого боя бросают позиции, отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии.

Ранее командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев рассказал, что число украинских солдат, самовольно оставляющих расположение подразделений, в которых они служат, в отдельных случаях может доходить до 30% личного состава.