Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.7 комментариев
CNN: В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений
В Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений на фоне продвижения российской армии, сообщает CNN.
Как говорится в материале, за 2,5 года наступления ВС России уничтожили множество подразделений ВСУ, а подкреплений не хватает, что истощает и деморализует некоторых солдат, передает РИА «Новости». Там добавили, что ситуация особенно катастрофическая в районе Красноармейска и на других участках фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии.
Один из командиров ВСУ сообщил, что многие новобранцы ВСУ после первого боя бросают позиции, отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии.
Ранее командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев рассказал, что число украинских солдат, самовольно оставляющих расположение подразделений, в которых они служат, в отдельных случаях может доходить до 30% личного состава.