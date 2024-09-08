Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Умер автор хита My Heart Will Go On из фильма «Титаник»
В США на 81-м году жизни скончался Уилл Дженнингс, который написал текст хита My Heart Will Go On, прозвучавшего в исполнении Селин Дион в фильме «Титаник», сообщает Variety.
Смерть Дженнингса подтвердил Variety «его давний издатель». Сообщается, что Дженнингс уже некоторое время болел, передает ТАСС.
Дженнингс получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» за My Heart Will Go On, а также за песню Up Where We Belong (фильм «Офицер и джентльмен»). Кроме того, его песня Tears in Heaven для фильма «Гонка» также завоевала «Золотой глобус». Дженнингс является обладателем трех премий «Грэмми».