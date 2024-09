Умер автор хита My Heart Will Go On из фильма «Титаник»

Tекст: Антон Антонов

Смерть Дженнингса подтвердил Variety «его давний издатель». Сообщается, что Дженнингс уже некоторое время болел, передает ТАСС.

Дженнингс получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» за My Heart Will Go On, а также за песню Up Where We Belong (фильм «Офицер и джентльмен»). Кроме того, его песня Tears in Heaven для фильма «Гонка» также завоевала «Золотой глобус». Дженнингс является обладателем трех премий «Грэмми».