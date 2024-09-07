Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Буданов заявил об украинских дронах «с дальностью действия до 1,8 тыс. км»
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил о том, что ВСУ якобы располагают беспилотниками, способными достигать целей на территории России «на расстоянии до 1,8 тыс. км.
По его словам, у ВСУ якобы есть «беспилотные системы, которые позволяют наносить удары по целям на территории России на расстоянии до 1,8 тыс. км», передает «Газета.Ru».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что радиус действия переданных Украине дальнобойных ракет не позволяет ударить по Кремлю. Более того, его попытки убедить западных союзников снять ограничения на удары вглубь России не привели к результатам.