Депутат объяснил удаление с портала правовых актов проекта о реестре каналов в соцсетях

Депутат Горелкин: Требования к реестру каналов в соцсетях следует смягчить

«Появление сырой версии этого документа на портале нормативных правовых актов Роскомнадзор объяснил техническим сбоем. Думаю, что в итоге некоторые требования будут смягчены. Например, мне не совсем понятно, зачем запрашивать информацию об IP-адресе устройства, с которого осуществлялась регистрация», – отметил Горелкин.

По его словам, также нужны четкие разъяснения: какая информация из этого реестра будет общедоступной и в какой форме она будет опубликована. «Лично я против размещения на сайте Роскомнадзора каких-либо списков. Достаточно будет сервиса для проверки адреса: отправляешь ссылку – получаешь ответ, есть ли она в реестре», – пояснил депутат.

«Учитывая чрезвычайную ценность этих данных (в том числе, для наших противников в информационной войне), будет целесообразно принять самые серьезные меры безопасности, чтобы гарантировать невозможность любых утечек», – добавил Горелкин.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что порядок ведения реестра блогеров необходим, поскольку он касается меры, которая направлена на деанонимизацию массовой информации в интернете, то есть на обеспечение безопасности пользователей в сети.

«Не секрет, что есть каналы, которые распространяют противоправный контент, используются мошенниками и спецслужбами Украины для преступных целей. И все это происходит анонимно. Но от подобной анонимности могут пострадать люди. Это касается их физического и психологического здоровья», – пояснил он.

Кирьянов полагает, что законопослушным владельцам каналов нечего скрывать, поэтому они смогут смело предоставить Роскомнадзору необходимую информацию о себе. «В то же время, если проект удален с портала правовых актов, значит, нужно его доработать, обсудить с экспертами и блогерами, чтобы решить вопросы правоприменения. Ведь владельцы каналов передают чувствительную информацию, поэтому тут важно учесть их интересы», – считает он.

Председатель общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков отметил, что если проекта о реестре каналов в соцсетях не остался в первоначальном виде на портале, значит еще предстоит его широкое общественное обсуждение и какие-либо однозначные выводы делать по нему рано.



Схожего мнения придерживается и первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич: «Судя по информации СМИ, мы находимся еще на шаг ближе к тому, чтобы сделать интернет более безопасным и комфортным. А именно такие цели и были у данной инициативы. Все уже успели мельком взглянуть на то, что было опубликовано по ошибке, но считаю, что делать какие-либо выводы по увиденному пока рано. В таких случаях однозначно необходимо проводить обсуждения с заинтересованными сторонами по поводу правоприменительной практики и корректировать документ по их итогам. И удаление проекта как раз и говорит о том, что версия неокончательная, и подобные обсуждения будут проводиться».

Накануне проект правил ведения реестра каналов с аудиторией больше 10 тыс. человек сначала появился, а потом был удален с федерального портала проектов нормативных правовых актов.