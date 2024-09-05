Проект о реестре крупных блогеров удален с портала проектов нормативных правовых актов

Проект о реестре блогеров с аудиторией больше 10 тыс. человек удален с портала проектов нормативных правовых актов

Tекст: Вера Басилая

На странице, где ранее был размещен проект правил ведения реестра каналов с аудиторией больше 10 тыс. человек, указывается, что «проект удален».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор разработал порядок регистрации блогеров с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Проект был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, блогеры обязаны предоставить в РКН наименование и указатель персональной страницы в соцсети, информацию об авторе страницы, номер телефона и почту, которые использовались при создании и ведении канала, информацию о сетевых адресах пользовательского оборудования, с которых осуществлялась регистрация в соцсети и велся аккаунт, передает РИА «Новости».

Уточняется, что информация о наименовании и указателе персональной страницы будут находиться в открытом доступе. Роскомнадзор опубликует ее в реестре на официальном сайте со дня внесения.

В течение семи рабочих дней со дня получения сведений от пользователя РКН будет проверять их достоверность и соответствие закону.

Согласно документу, решение о включении в реестр принимается в течение трех рабочих дней. Общественное обсуждение проекта продлится до 2 октября. Вступить в силу приказ должен с 1 ноября 2024 года.