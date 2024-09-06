Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.4 комментария
Во Франции опровергли сообщения о праве Дурова покинуть страну через полгода
Прокуратура Франции официально опровергла сообщения о том, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сможет покинуть территорию страны через шесть месяцев после освобождения под залог.
Прокуратура Франции опровергла информацию СМИ о том, что Павел Дуров сможет покинуть Францию через полгода после освобождения под залог. В официальном ответе представители прокуратуры подчеркнули, что «судебный контроль над Дуровым не имеет временных ограничений», передает РИА «Новости».
Тем не менее, прокуратура допустила возможность смягчения условий судебного контроля. По словам представителей ведомства, Дуров может подать соответствующее ходатайство, если сочтет это необходимым.
Ранее Европейская комиссия официально заявила, что уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова во Франции не имеет отношения к недавно принятому закону ЕС о цифровых услугах.
Напомним, 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.