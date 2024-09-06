Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
В ЕК прокомментировали первое заявлении Дурова после задержания во Франции
В ЕК разъяснили, что дело Дурова не связано с законом о цифровых услугах
Европейская комиссия официально заявила, что уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова во Франции не имеет отношения к недавно принятому закону ЕС о цифровых услугах.
На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер ответил на вопросы о заявлении Павла Дурова, который связал свое задержание во Франции с новым европейским законом, регулирующим работу онлайн-платформ. Мамер подчеркнул, что уголовное преследование Дурова является внутренним делом Франции и не подпадает под действие Закона ЕС о цифровых услугах. Комиссия сосредоточена на обеспечении соблюдения этого закона и не будет комментировать отдельные судебные дела, передает РИА «Новости».
Ранее Павел Дуров в первом посте после своего задержания заверил, что Telegram примет больше мер для борьбы с преступностью, но считает ошибкой обвинять его в преступлениях, совершенных в мессенджере третьими лицами.
В пятницу стало известно, что Дуров, находящийся под арестом во Франции, отказался от предложения России и Объединенных Арабских Эмиратов оказать ему консульскую помощь.
Напомним, 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.