В ЕК прокомментировали первое заявлении Дурова после задержания во Франции

В ЕК разъяснили, что дело Дурова не связано с законом о цифровых услугах

Tекст: Дарья Григоренко

На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер ответил на вопросы о заявлении Павла Дурова, который связал свое задержание во Франции с новым европейским законом, регулирующим работу онлайн-платформ. Мамер подчеркнул, что уголовное преследование Дурова является внутренним делом Франции и не подпадает под действие Закона ЕС о цифровых услугах. Комиссия сосредоточена на обеспечении соблюдения этого закона и не будет комментировать отдельные судебные дела, передает РИА «Новости».

Ранее Павел Дуров в первом посте после своего задержания заверил, что Telegram примет больше мер для борьбы с преступностью, но считает ошибкой обвинять его в преступлениях, совершенных в мессенджере третьими лицами.

В пятницу стало известно, что Дуров, находящийся под арестом во Франции, отказался от предложения России и Объединенных Арабских Эмиратов оказать ему консульскую помощь.

Напомним, 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.