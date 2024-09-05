Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.17 комментариев
На Ставрополье осудили обвиняемых в сожжении Библии
В Ставропольском крае в четверг вынесен приговор обвиняемым по делу о сожжении Библии, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Суд приговорил двух совершеннолетних участников преступления к лишению свободы на срок от двух лет до двух лет и двух месяцев колонии общего режима, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Несовершеннолетнего обвиняемого приговорили к году и 10 месяцам лишения свободы условно. Всех их признали виновными по статье «Оскорбление религиозных чувств верующих».
Напомним, дело в отношении подозреваемых в сожжении Нового Завета во дворе частного дома в Новоалександровске возбудили в мае, тогда же их арестовали.