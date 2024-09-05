Эксперты: Лицензирование онлайн-курсов в интернете ограничит коучей «успешного успеха» и ненастоящих психологов

Tекст: Валерия Городецкая

По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, зачастую предлогом образования блогеры обманывают людей в интернете и зарабатывают на этом немалые деньги.

«При этом им совершенно безразлично, какой физический и психологический вред наносится людям. Особенно это касается авторов, которые ведут блоги на тему здравоохранения, не обладая необходимыми знаниями», – указал он. Горелкин подчеркнул, что информацию, которая влияет на здоровье и образование людей, должны распространять только квалифицированные люди.

Для борьбы с псевдоспециалистами, наживающимися на людях под предлогом образования, важны любые меры, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Он отметил, что у блогера, который действительно является знатоком того, чему собирается учить людей, не должно возникнуть проблем с получением такой лицензии.

«Кроме того, как я уже ранее заявлял, в рамках регулирования предоставления информационных и образовательных услуг в интернете логично разрешить оказывать их исключительно на отечественных онлайн-площадках. И рекламировать их стоит тоже только на наших платформах. При этом важно разработать механизмы ответственности отечественных онлайн-площадок за блогеров, кто оказывает подобные услуги», – добавил Кирьянов.

При этом нужно учитывать интересы площадок, но на первое место ставить обеспечение безопасности россиян в интернете, подчеркнул он. Кирьянов напомнил, что ранее Госдума в первом чтении приняла закон о запрете рекламы в запрещенных в России социальных сетях. «И если российских блогер не желает в будущем стать нарушителем закона, тогда ему стоит перейти на отечественные онлайн-платформы», – указал он.

«Очевидно, что никто не даст в России лицензировать различные курсы «успешного успеха», поэтому последним пристанищем для подобных блогеров станут зарубежные онлайн-площадки, в особенности русофобский YouTube. Там они смогут присоединиться к огромной плеяде различных мошенников, экстремистов и иноагентов. Контингент, мягко говоря, неприятный. Но у россиян есть возможность <…> пользоваться отечественными платформами, где и будут находиться настоящие профессионалы своего дела», – заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Обязательное лицензирование онлайн-курсов решит проблему шарлатанов, обучающих людей за деньги, считает председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

«Данная инициатива решит давно наболевшую проблему различных шарлатанов, обучающих людей за деньги. Ведь тут риск не только потерять деньги. Среди подобных блогеров есть и различные «психологи», «врачи» и так далее, которые на самом деле не заканчивали никаких профильных учреждений. Подобные «учителя» способны нанести человеку непоправимый вред», – сказал он.

Ранее в Рособрнадзоре предложили сделать обязательным лицензирование онлайн-курсов, закрепив в законодательстве норму, обязывающую блогеров и коучей получать лицензию на образовательную деятельность в интернете.