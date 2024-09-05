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    Сергей Миркин Сергей Миркин Наступление отчаявшихся

    Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    8 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев У ЕГЭ должна быть альтернатива

    Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

    17 комментариев
    5 сентября 2024, 10:08 • Новости дня

    Путин: Россия добилась быстрой обработки грузов на железнодорожных погранпунктах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожные пограничные пункты России добились хорошей скорости обработки и пропуска грузов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Ранее он напомнил, что в послании Федеральному собранию поставил задачу сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового автотранспорта: к 2026 году оно не должно превышать 10 минут на первых пяти погранпунктах Дальнего Востока.

    «Кстати, на железнодорожных переходах уже сейчас достигнута хорошая динамика по скорости обработки грузов», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.

    4 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые предприятия на Дальнем Востоке

    Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых предприятий на Дальнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) по видеосвязи открыл новые предприятия на Дальнем Востоке. Запуск объектов прошел в ходе рабочей поездки президента во Владивосток, где глава государства принимает участие в ВЭФ-2024.

    Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта «Суходол» в бухте Тепляковского в Приморском крае, передает РИА «Новости».

    Порт расположен на юге региона и имеет собственную железную дорогу. С запуском нового объекта малые и средние угледобывающие предприятия с грузооборотом до 20 млн тонн в год получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре.

    В Приморском крае при участии президента открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. На сегодня завершился первый этап строительства предприятия. После завершения второго, к 2026 году, его проектная мощность составит 35 тыс. тонн продукции в год.

    Кроме того, при участии президента запущен горно-обогатительный комбинат «Озерный» на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Объем инвестиций составил 103 млрд рублей. Мощность предприятия достигает 6 млн тонн руды в год.

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    5 сентября 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Дальний Восток стал флагманом в новой глобальной экономической реальности, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин.

    «Дальний Восток стал нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.

    Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    4 сентября 2024, 19:19 • Новости дня
    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи

    Востоковед Островский: Росту торговли между Москвой и Пекином препятствуют сложности в банковской сфере

    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Развитию торговли между Россией и Китаем может способствовать наращивание инвестиций и решение проблемы платежей. Вкупе со строительством новой транспортной инфраструктуры, это благотворно скажется на нашем товарообороте, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Островский. Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия.

    «В принципе, представители малого, среднего и крупного бизнеса из России и Китая были бы не прочь нарастить сотрудничество во многих областях. Поэтому выделить несколько сфер, наиболее заинтересованных в наращивании связей, трудно. Этот запрос по-настоящему всеобъемлющ», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако еще более масштабному расцвету двусторонней торговли мешает ряд факторов. Во-первых, сохраняется проблема взаимных платежей. Китайские банки до сих пор с большим трудом идут на работу с российским капиталом. Поэтому наладить сотрудничество между финансовыми организациями – приоритетная задача», – отмечает он.

    «Во-вторых, сохраняется низкий уровень взаимных инвестиций. Во многом эта проблема вытекает из трудностей с отправкой денег в обе стороны. Между тем, наращивание уровня капиталовложений смогло бы поспособствовать и росту торговли. Это взаимодополняющие показатели», – добавляет собеседник.

    «В-третьих, к сожалению, имеющейся между нашими странами транспортной инфраструктуры недостаточно для активизации экономических отношений. Необходимо построить больше мостов через Амур, нарастить число погранпереходов. Таким образом, наши силы должны быть брошены на решение этих трех проблем», – акцентирует эксперт.

    «Вполне возможно, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) будут достигнуты договоренности, которые позволят смягчить влияние негативных факторов на увеличение показателей российско-китайской торговли. У двусторонних отношений – бесконечный потенциал для развития, который может обернуться и в крупные цифры товарооборота», – заключил Островский.

    Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия в рамках ВЭФ. Во время встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэном он также указал на беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран, что стало результатом усилий как России, так и Китая.

    При этом Хань Чжэн заверил, что Пекин планирует полноценно и добросовестно реализовывать договоренности, достигнутые между двумя странами. В свою очередь Путин попросил представителя КНР «найти полчасика времени» для того, чтобы посмотреть Владивосток. По его словам, таким образом у него может сложиться «представление о дополнительных возможностях» в плане культурных и туристических обменов.

    Экономические отношения Москвы и Пекина активно развиваются. В 2023 году товарооборот между государствами увеличился до рекордных 240 млрд долларов, пишет Forbes. При этом лишь за первые шесть месяцев 2024 данный показатель уже достиг 116 млрд. Интересно, что до 95% взаиморасчетов проходят в национальных валютах.

    Кроме того, стороны активно работают над устранением негативного влияния на двустороннюю торговлю вторичных санкций США. Растет и степень политического взаимодействия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги майского визита Владимира Путина в Китай.

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    4 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры на Дальнем Востоке призвал решить вопрос с созданием регионального самолета.

    Глава государства подчеркнул, что Россия нуждается в этом самолете, однако его строительство постоянно откладывается, передает ТАСС.

    «Нам нужен самолет региональный, но, Трутнев Юрий Петрович (полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе) докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников, мы откладываем и откладываем, все вправо и вправо, строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», – сказал Путин, попросив доложить о реализации этих планов.

    Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что выпуск самолета «Байкал» может начаться в ближайшие два года.

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    4 сентября 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    Путин счел перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке
    @ Управление коммуникаций АО "Атомнергопроект"/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возведение атомных электростанций в дальневосточном регионе является перспективным, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по теме развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

    «Я, когда сказал про атомные электростанции, имел в виду и Дальневосточный регион. Почему нет, это перспективное направление», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно о планах Росатома построить 11 новых атомных электростанций на территории России. Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем России понадобились новые атомные электростанции и чем они могут удивить мир.

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    4 сентября 2024, 18:23 • Новости дня
    Премьер Малайзии принял приглашение Путина на саммит БРИКС в Казани

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что принял приглашение президента России Владимира Путина на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

    «Президент Путин и я обменялись взглядами на мировые события, и я был рад принять его любезное приглашение Малайзии принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, Россия, 22–24 октября 2024 года», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Ибрагим подчеркнул, что приглашение, переданное Путиным во время продолжительной и содержательной двусторонней рабочей сессии, является ярким свидетельством того значения, которое Россия придает Малайзии. Он добавил, что «это знаменует собой значительный шаг к конечной цели – присоединению к альянсу».

    Напомним, Ибрагим в настоящее время находится с двухдневным визитом в России для участия в 9-м Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и завтра должен выступить на пленарном заседании ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

    Ранее Путин на открытии переговоров с Ибрагимом заявил, что Москва рассчитывает на выявление новых направлений сотрудничества с Юго-Восточной Азией в ходе председательства Малайзии в АСЕАН.

    В конце июля Малайзия официально выразила заинтересованность в присоединении к группе БРИКС, направив соответствующую заявку председательствующей в организации России.

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    4 сентября 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин поддержал визовые послабления для посещения иностранцами Дальнего Востока

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил предложение сократить число препятствий для приезда иностранцев в РФ, в том числе для посещения дальневосточных регионов.

    «Давайте, давайте. Это все возможно сделать. Уверяю вас, это все возможно сделать», – сказал глава государства, беседуя с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА «Новости».

    Он также оценил инициативу, подразумевающую введение многократных или бесплатных виз для жителей Юго-Восточной Азии либо их отмену.

    «Предложение оформите. Я уверен, многие шаги навстречу будут сделаны», – отреагировал Путин.

    В июне заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что рост въездного туризма отмечен в России – в прошлом году он превысил 1 млн человек.

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    4 сентября 2024, 10:54 • Новости дня
    Командир корвета «Резкий» доложил Путину о готовности к задачам у Гавайских островов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Резкий» готов выполнять поставленные задачи в районе Гавайских островов, доложил президенту Владимиру Путину командир корвета Евгений Ковалев.

    По его словам, корабль предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и готов выполнять поставленные задачи в дальней морской зоне в районе Гавайских островов, передает ТАСС.

    Путин оставил запись-пожелание в книге почетных посетителей корвета Тихоокеанского флота «Резкий». Словами главы государства открывается первая страница этой книги на корабле, введенном в состав Военно-морского флота в сентябре прошлого года. «Успехов в святом деле защиты Отечества», – пожелал военным морякам Верховный главнокомандующий.

    Ранее Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии.

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    4 сентября 2024, 11:39 • Новости дня
    Переговоры Путина и зампреда КНР Хань Чжэна прошли с переводом в «дедовском» формате

    Во время встречи президента России Владимира Путина и зампредседателя КНР Хань Чжэна пришлось прибегнуть к «дедовскому» методу перевода. У китайского гостя сломался наушник синхронного перевода, поэтому пришлось пригласить в зал «живого» переводчика.

    Началась беседа с небольшой заминки. Когда делегации заняли свои места, Путин поприветствовал гостя. Затем заметил, что у Хань Чжэна не работает, как следует, устройство перевода. Президент России постарался объяснить, как лучше включить устройство, сообщает ТАСС.

    После нескольких безуспешных попыток наладить работу устройства российский лидер дал знак службе протокола пригласить в зал переводчика.

    «Садитесь сюда, пожалуйста. Вот так, дедовским способом воспользуемся, так надежнее», – с улыбкой пояснил гостю Путин.

    Хань Чжэн согласно рассмеялся, услышав переведенную фразу.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД во вторник, в столице Приморского края Владимир Путин примет участие в ВЭФ и проведет ряд международных встреч. В частности, у президента запланированы переговоры с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, а также общение с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

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    4 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путина попросили удержать ставку дальневосточной и арктической ипотеки

    Глава Минвостокразвития Чекунков попросил Путина сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки в 2%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность сохранить на уровне 2% ставку дальневосточной и арктической ипотеки.

    Чекунков отметил, что программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» по объему занимает всего 4% среди всех льготных ипотечных программ, при этом условия жизни в этих регионах сложные, передает ТАСС.

    «Мы просим вас рассмотреть возможность сохранить по дальневосточной и арктической ипотеке ставку 2%», – сказал он.

    Накануне президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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    5 сентября 2024, 09:50 • Новости дня
    Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал»
    Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработка пассажирской версии самолета «Байкал» должна быть ускорена, в ближайшее время надо запустить его серийное производство, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета «Байкал». Нужно уже в ближайшее время запустить его серийное производство», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.

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    4 сентября 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Приморья

    Путин на полях ВЭФ встретился с главой Приморья Кожемяко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

    Встреча прошла в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский, передает ТАСС. Перед этим Кожемяко сопровождал Путина во время визита в пункт базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота.

    Предыдущая рабочая встреча российского лидера с Кожемяко состоялась на полях ВЭФ в сентябре прошлого года. Тогда Путин указал главе Приморья на недостаток поликлиник в регионе. В свою очередь Кожемяко просил оказать помощь для расширения взлетно-посадочной полосы и прокладки дополнительных веток железной дороги в направлении порта Находка.

    Ранее Путин с катера осмотрел участок для новой верфи в Приморье.

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    5 сентября 2024, 09:27 • Новости дня
    Путин предложил построить атомные электростанции на Дальнем Востоке
    Путин предложил построить атомные электростанции на Дальнем Востоке
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций.

    «Прошу подумать о строительстве атомных электростанций. Вчера говорили об этом с коллегами», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, план развития электроэнергетики должен учитывать перспективные потребности бизнеса и граждан на Дальнем Востоке.

    «Подчеркну, план развития электроэнергетики должен учитывать и текущие, и перспективные потребности бизнеса и граждан, долгосрочные задачи, которые стоят перед нашими субъектами, городами», – сказал президент России.

    Ранее Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новые АЭС обеспечат экономический рост России на десятилетия.

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    5 сентября 2024, 09:37 • Новости дня
    Путин сравнил модернизацию БАМ со стройкой времен СССР

    Путин: Модернизация БАМ более масштабна, чем ее строительство в СССР

    Путин сравнил модернизацию БАМ со стройкой времен СССР
    @ Григорий Калачьян,Леонид Свердлов/ТАСС

    Модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) стала даже более масштабным проектом, чем ее строительство в СССР, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР. Причем с огромным напряжением сил», – передает РИА «Новости» слова Путина о предстоящей модернизации БАМа.

    Он также сравнил предстоящую модернизацию железных дорог на Дальнем Востоке со строительством БАМа во времена СССР.

    «В ближайшие восемь лет на Восточном полигоне предстоит уложить 3,1 тыс. км железнодорожного полотна. Для сравнения: столько же было уложено в рамках первого и второго этапа расширения БАМа и Транссиба вместе взятых и столько же в годы строительства БАМа с 1974 по 1984 год», – заметил глава государства.

    Путин добавил, что Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна стать полностью электрифицированной.

    «На всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути, при этом уже сейчас нужно думать о перспективе. Считаю, нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать магистраль», – сказал он.

    Ранее Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.

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    4 сентября 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин призвал снять ограничения на посещение иностранцами дальневосточных портов

    Путин назвал неактуальным запрет схода на берег иностранных туристов в портах Дальнего Востока

    Tекст: Константин Сергеев

    В дальневосточных портах иностранным туристам запрещено сходить на берег с судов, стоящих на рейде. Президент России Владимир Путин во время встречи с модераторами ВЭФ предложил снять данные ограничения, как потерявшие всякую актуальность.

    Путин поддержал предложения по увеличению доступности регионов Дальнего Востока для туристов и иностранцев. Речь идет о развитии парка малой авиации и расширении перечня дальневосточных портов, куда могут заходить круизные лайнеры, а также пунктов схода туристов на берег, сообщает Telegram–канал Кремля.

    Президент попытался выяснить у главы команды RussiaDiscovery Вадима Мамонтова, почему осложнен сход туристов на берег,

    «Это закрыто по линии Минобороны? Пограничников? Многие вещи принимались еще в стародавние времена, и сегодня абсолютно неактуальны эти запреты. В свое время весь Владивосток был закрыт – даже был закрытый город, только, по сути, военно–морская база – и все. Но теперь он процветает» – указал Путин.

    «Раскрытие региона для возможных посещений чрезвычайно важно, – подчеркнул Путин, говоря с Мамонтовым. – Я с вами полностью согласен: оформите все, пожалуйста. С удовольствием вас поддержу».

    Как сообщалось в среду ранее, Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых предприятий на Дальнем Востоке. Путин дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта «Суходол» в бухте Тепляковского в Приморском крае; запущен горно-обогатительный комбинат «Озерный» на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Кроме того, в Приморье при участии президента открыт завод по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена.

    Запуск объектов прошел в ходе рабочей поездки президента во Владивосток, где глава государства принимает участие в ВЭФ-2024.

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