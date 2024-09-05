Путин: На трех ВЭФ заключили соглашения на 10,5 трлн рублей

Президент России подвел итоги трех последних Восточных экономических форумов

Tекст: Константин Сергеев

«Результаты вложения наглядны: работают около тысячи новых предприятий, созданы более 140 тыс. рабочих мест», – сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.



На Дальнем Востоке с 2013 года запущено более 3,5 тыс. промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов.

«Отмечу, что только на последних трех форумах было подписано больше тысячи соглашений на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей. К слову, Восточный экономический форум стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», – подчеркнул глава государства.

Темпы роста инвестиций в ДФО выше, чем в среднем по России. Страна будет улучшать деловой климат в целом по России и на Дальнем Востоке. В том числе для иностранных инвесторов.

«Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке за десять лет увеличились в три раз. И они в три раза выше среднероссийских», – сказал Путин.

Как сообщалось ранее, Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Владимир Путин сегодня приветствовал гостей и участников ВЭФ.