Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Путин: На трех ВЭФ заключили соглашения на 10,5 трлн рублей
Президент России подвел итоги трех последних Восточных экономических форумов
Соглашения более чем на 10,5 трлн рублей подписаны на последних трех Восточных экономических форумах, сообщил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания.
«Результаты вложения наглядны: работают около тысячи новых предприятий, созданы более 140 тыс. рабочих мест», – сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.
На Дальнем Востоке с 2013 года запущено более 3,5 тыс. промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов.
«Отмечу, что только на последних трех форумах было подписано больше тысячи соглашений на общую сумму свыше 10,5 трлн рублей. К слову, Восточный экономический форум стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития российского Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона», – подчеркнул глава государства.
Темпы роста инвестиций в ДФО выше, чем в среднем по России. Страна будет улучшать деловой климат в целом по России и на Дальнем Востоке. В том числе для иностранных инвесторов.
«Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке за десять лет увеличились в три раз. И они в три раза выше среднероссийских», – сказал Путин.
Как сообщалось ранее, Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Владимир Путин сегодня приветствовал гостей и участников ВЭФ.