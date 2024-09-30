При обстреле жилого массива в Горловке погиб мирный житель

Tекст: Дарья Григоренко

Приходько в своем Telegram-канале сообщил о гибели одного человека после обстрела со стороны ВСУ жилого массива «Солнечный», выразив соболезнования родным и близким погибшего. «Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», – уточнил он.

Приходько также заявил, что в результате атаки на жилмассив «Солнечный» ранения получили шесть человек.

Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ на территории ДНР пострадали семь мирных жителей, в том числе два ребенка. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак ВСУ в Петровском районе Донецка пострадал мальчик 2012 года рождения, а в Никитовском районе Горловки мужчина получил тяжелые ранения из-за детонации взрывоопасного предмета.