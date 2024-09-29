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В ДНР в результате атак ВСУ пострадали семь мирных жителей
ВСУ атаковали ДНР, семь мирных жителей получили ранения, включая двух детей
В результате атак Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики пострадали семь мирных жителей, в том числе два ребенка, что стало известно из сообщений властей региона.
Семь мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), включая одного ребенка, пострадали в течение дня в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.
Глава республики Денис Пушилин заявил, что это произошло вследствие применения противником ствольной артиллерии и взрывоопасных предметов.
В частности, в Петровском районе Донецка пострадал мальчик 2012 года рождения. В Никитовском районе Горловки мужчина получил тяжелые ранения из-за детонации взрывоопасного предмета.
Также в результате артиллерийского обстрела ранения получил парень 2004 года рождения.
В Центрально-Городском районе Горловки из-за кассетного обстрела пострадали двое мужчин, один из которых находится в тяжелом состоянии.
В Дзержинске мужчина получил ранения средней степени тяжести при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских сил.
Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Дополнительно сообщается, что в результате обстрелов было повреждено 11 жилых домов, а всего за сутки было совершено 35 атак и выпущено более 90 снарядов.
Ранее сообщалось, что мать с ребенком пострадали при атаке дрона ВСУ на дом под Белгородом