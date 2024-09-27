Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Мать с ребенком пострадали при атаке дрона ВСУ на дом под Белгородом
Гладков: Мать с ребенком пострадали при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом под Белгородом
В поселке Дубовое в Белгородском районе Белгородской области украинский дрон влетел в многоквартирный жилой дом, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации из Telegram-канала Гладкова, восьмилетняя девочка получила минно-взрывную травму, контузию и осколочные ранения кисти, ее транспортируют в детскую областную клиническую больницу.
Также пострадала мать ребенка, она получила резаную рану лица, сообщил губернатор. Женщине оказали медпомощь на месте, она отказалась от госпитализации. «Повреждена одна квартира многоквартирного дома. Также осколками посечены семь легковых автомобилей», – уточнил Гладков.
Также ВСУ атаковали село Ржевка Шебекинского городского округа, проинформировал глава региона. В результате обстрела сельхозпредприятия повреждения получили два зернохранилища, здание весовой, административное здание и дорожное полотно, посечены колеса, кузов и кабина КамАЗа. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор Белгородской области.
Ранее в Белгородской области тракторист получил ранение при наезде на мину в поле.