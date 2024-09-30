В Музее Победы открылась выставка о героях СВО

Tекст: Валерия Городецкая

На выставке представлено около 20 работ, созданных уроженкой Донецкой области и участницей СВО Юлией Толстоусовой. Картины посвящены событиям и героям специальной военной операции. Толстоусова была снайпером и оператором БПЛА, участвовала в боях в Иловайске, Горловке, Мариуполе и других горячих точках. Она также иллюстрировала более 60 книг, среди которых «Шахтерская дочь» и «Кевларовый век», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Эти работы создавались прежде всего с целью оставить память об обычных людях, рядовых, бойцах, мобилизованных ребятах, добровольцах, которые по зову сердца пошли защищать Родину, отстаивать интересы страны. Вышли в свет и книги с моими иллюстрациями, которые тоже сохранят память для потомков», – рассказала Толстоусова. На полотнах изображены друзья и знакомые автора, в том числе погибшие герои, чьим подвигам посвящены картины.

«Все сегодня символично: и место – Музей Победы, и день, когда наши территории стали нашими, и выставка. Очень хочется, чтобы как можно больше людей увидели картины, вот такой женский взгляд на войну. Мы от комитета, в котором состоят мамы, жены участников специальной военной операции, понимаем, что это очень важно. Нам, семьям, доказывать нечего. Мы точно знаем, с кем мы воюем и против кого, мы четко понимаем, что страна у нас одна», – выступила руководитель автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества», член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова.

В Музее Победы также прошла церемония передачи Минобороны и Росгвардии писем-треугольников для бойцов, а также презентация сборника очерков «Я – русская. Это моя война» Елены Головань.

Выставка будет работать до 16 октября. Ее могут посетить лица старше 12 лет.