В ЛНР отметили 82-летие создания «Молодой гвардии»

Tекст: Валерия Городецкая

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале отметил, что «Молодая гвардия» навсегда стала символом бесстрашия и мужества.

«Ровно 82 года назад, в страшные для нашей Родины дни, обычные ребята из Краснодона объединились в подпольную организацию, название которой сегодня знает весь мир. «Молодая гвардия» не нанесла врагу колоссального урона, но имена этих ребят навсегда стали символами бесстрашия и мужества. И нет сегодня в огромной России человека, который не слышал бы о них, – написал он.

По мнению Пасечника, несмотря на страх, молодогвардейцы не могли оставаться в стороне и поднялись на борьбу с врагом из-за «донбасского характера». Он подчеркнул, что ребята не могли видеть, как уничтожаются дорогие им вещи, как на их земле устанавливаются новые порядки и как унижают и убивают их земляков.

Глава ЛНР также провел параллель между событиями во времена «Молодой гвардии» и тем, что жители Донбасса почувствовали в 2014 году. По его словам, на Луганщине подрастает новое поколение молодежи, которое будет придерживаться тех же ценностей – стремления к свободе и благополучию родины.

В Краснодонском ордена Дружбы народов музее «Молодая гвардия» в этот день прошло памятное мероприятие. Его посетили глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко, представители администрации, председатель Совета Краснодонского муниципального округа Владимир Шавлай, депутаты Совета, директор музея Наталья Николаенко, сотрудники организаций и учреждений города, общественность.

Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню, что стало символом уважения и памяти обо всех героях, которые отдали свои жизни за свободу и независимость страны.