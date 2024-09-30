В США назавали Telegram «охотничьими угодьями» для спецслужб

WSJ: Спецслужбы США раскрыли множество преступлений благодаря Telegram-каналам

Tекст: Вера Басилая

В открытых Telegram-каналах злоумышленники обсуждают даже убийства и теракты, что позволяет американским спецслужбам использовать эти данные для привлечения преступников к ответственности. За последние пять лет правоохранители неоднократно использовали мессенджер для проникновения в преступные группировки и сбора доказательств против них, передает канал «360» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Телеграм стал «охотничьими угодьями» для спецслужб, потому что преступники часто обсуждают свои действия в открытых каналах. До появления этого мессенджера преступники использовали форумы в даркнете, которые были недоступны для обычных пользователей. Для их закрытия властям требовались судебные постановления, что усложняло процесс.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ, которое выполняет функции контрразведки страны, назвало мессенджер Telegram ключевой платформой для общения правых экстремистов в Германии, поскольку в нем отсутствует фильтрация экстремистских материалов.

Сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер может раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей по обоснованным запросам соответствующих органов, чтобы пресечь злоупотребления внутренним поиском, особенно в случаях, связанных с продажей нелегальных товаров.