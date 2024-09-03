Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».4 комментария
Байдену запретили приближаться к скоплениям людей
Секретная служба США запретила Байдену приближаться к скоплениям людей
Секретная служба США установила запрет на приближение президента страны Джо Байдена к большим группам людей, об этом сам Байден рассказал журналистам на территории Белого дома после отпуска.
Байден рассказал, что его самочувствие в норме, и сообщил, что больше не может подходить к толпе, так как Секретная служба не разрешает ему приближаться к скоплениям людей, передает ТАСС.
«Потому что они сказали, что это слишком опасно. Никто не может туда выходить», – сказал Байден, отвечая на вопрос о причинах такого решения.
Напомним, в ходе предвыборного митинга на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение. В США покушение на Трампа назвали самым большим провалом Секретной службы.