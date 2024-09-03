Байдену запретили приближаться к скоплениям людей

Секретная служба США запретила Байдену приближаться к скоплениям людей

Tекст: Валерия Городецкая

Байден рассказал, что его самочувствие в норме, и сообщил, что больше не может подходить к толпе, так как Секретная служба не разрешает ему приближаться к скоплениям людей, передает ТАСС.

«Потому что они сказали, что это слишком опасно. Никто не может туда выходить», – сказал Байден, отвечая на вопрос о причинах такого решения.

Напомним, в ходе предвыборного митинга на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа было совершено покушение. В США покушение на Трампа назвали самым большим провалом Секретной службы.