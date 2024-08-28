Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению

Трамп назвал Байдена и Харрис причастными к покушению на него

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в определенной степени это вина Байдена и Харрис, которые пытались настроить против него правительство и привлекли Минюст, чтобы достать его, «не были заинтересованы в его здоровье и безопасности», передает ТАСС.

«Они препятствовали тому, чтобы у меня была достаточная охрана со стороны Секретной службы», – добавил Трамп.

Напомним, на митинге в Батлере в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, пуля задела его ухо. Стрелка ликвидировала Секретная служба США.