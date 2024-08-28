Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению
Трамп назвал Байдена и Харрис причастными к покушению на него
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис причастны к июльскому покушению на него, поскольку осложняли работу Секретной службы.
По его словам, в определенной степени это вина Байдена и Харрис, которые пытались настроить против него правительство и привлекли Минюст, чтобы достать его, «не были заинтересованы в его здоровье и безопасности», передает ТАСС.
«Они препятствовали тому, чтобы у меня была достаточная охрана со стороны Секретной службы», – добавил Трамп.
Напомним, на митинге в Батлере в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс, пуля задела его ухо. Стрелка ликвидировала Секретная служба США.