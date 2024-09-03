Генерал Попов запросил восьмерых командиров в качестве свидетелей защиты

Лукьянов указал на два препятствия для вступления Турции в БРИКС

Tекст: Валерия Городецкая

БРИКС в настоящее время находится в процессе адаптации после последнего расширения, указал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике». «После прошлогоднего расширения объединению нужно разобраться с тем, как оно дальше будет функционировать и какие задачи будет перед собой ставить. И то, и другое пока не вполне прояснено. До присоединения четырех стран суть БРИКС можно было описать – примерно, но относительно понятно (крупные самодостаточные и не зависящие от других в своей политической линии страны)», – написал он. По его словам, сейчас такое описание применимо не ко всем странам-участницам, формальных критериев нет, а принятие решений, естественно, осложняется по мере увеличения состава. Поэтому, по мнению Лукьянова, новых расширений до того, как будут урегулированы последствия первого, «быть по-хорошему не должно».

Кроме того, эксперт обратил внимание на противоречие между членством Турции в НАТО и возможным участием в БРИКС. «БРИКС является группой не антизападной (хотя так на Западе воспринимается), но незападной, это вполне очевидно. Как в ней может состоять военный союзник США, непонятно. Это противоречит изначальному замыслу. И если опять-таки Анкара всерьез намеревается присоединяться, возникает конфликт интересов», – отметил он.

Намерение Турции вступить в БРИКС является скорее очередным политическим жестом, считает политолог. «Сама предложенная мотивация – ЕС нам морочит голову, мы найдем других партнеров – достаточно ясно показывает настрой Турции. Речь идет об очередной игре с намерением продемонстрировать собственную значимость. И тем, и другим, но прежде всего западным собеседникам. Не в первый раз, и не в последний», – резюмировал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.