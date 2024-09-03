С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.9 комментариев
Генерал Попов запросил восьмерых командиров в качестве свидетелей защиты
Адвокат: Генерал Попов запросил восьмерых командиров в качестве свидетелей защиты
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал Иван Попов запросил в качестве свидетелей защиты ряд бывших сослуживцев из зоны ответственности на фронте, сообщил его адвокат Сергей Буйновский.
Сторона защиты просит опросить в качестве свидетелей восьмерых командиров, в их числе есть генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова, сказал Буйновский РИА «Новости».
По его словам, его клиент знакомится с материалами дела, хотя суд частично удовлетворил ходатайство следствия и ограничил срок ознакомления до 3 сентября включительно. Сторона защиты уже обжаловала это соглашение. Попов пока находится под домашним арестом.
Согласно данным следствия, Попов имеет отношение к хищению более 1,7 тыс. тонн металлопроката, закупленного военно-гражданской администрацией Запорожской области для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Источник сообщал, что основным доказательством в деле Попова является банковский перевод.